Es altamente probable que un inmigrante detenido por agentes federales de inmigración termine deportado de Estados Unidos, debido a las rigurosas políticas migratorias impuestas por la Administración Trump . En esta ocasión, te compartiré el caso de Dailyn Segura, una extranjera hispana que fue expulsada rápidamente de este país a Costa Rica, sin darle la posibilidad de que lleve consigo sus pertenencias.

En una conversación con Univision Atlanta, la mujer expresa su preocupación e indignación por el trato que recibió del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estuvo recluida en un centro de detención situado en el condado de Stewart por varias semanas.

Para esta madre, fueron momentos complicados, pues tiene un hijo adolescente con necesidades especiales en Costa Rica. Dailyn se encargaba de su manutención; por esa razón, tuvo que emigrar a Estados Unidos con el propósito de conseguir mejores oportunidades económicas.

Dailyn tiene un hijo con necesidades especiales. Ella se encarga de su manutención. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

“Fue una etapa muy difícil en casi dos años en Estados Unidos porque el cuidar de largo (a mi hijo) es bastante complicado como mamá”, declaró al medio citado.

A pesar de esta dura travesía que le tocó vivir, ya se encuentra en su país de origen. Sin embargo, desde aquella fecha, no ha logrado recuperar sus pertenencias, pero tiene una preocupación mayor: tampoco puede acceder a sus ahorros en la cuenta bancaria que tuvo en Estados Unidos.

Según una información compartida por American Inmigration Council, uno de cada cinco inmigrantes que terminan deportados del país estadounidense no recuperan sus pertenencias personales.

Dailyn Segura está reclamando obtener nuevamente sus pertenencias y el dinero que ahorró durante su estancia en EE.UU. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

La incertidumbre en Dailyn sigue incrementándose con el pasar de los días, pues no recibe alguna ayuda del consulado de EE.UU. en su propio país. “No tengo una respuesta. (Me dicen que) ellos no tienen nada que ver con el tema de inmigración porque eso es en Estados Unidos, así me dijeron”, añadió.

El propósito de esta madre costarricense es recuperar lo que pertenece, no pretende revertir la deportación que le impusieron, pues ya aceptó la nueva realidad que le tocará afrontar.

