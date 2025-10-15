Acostumbrado a sofocar el fuego y ayudar a su comunidad, jamás imaginó que su propia casa se volvería noticia tras un accidente doméstico causado por su mascota. Todo sucedió cuando su perrito Colton estaba solo en casa de Carolina del Norte, Estados Unidos, y mordió un aparato eléctrico hasta romper el sello de seguridad de su batería de litio. Esto ocasionó un incendio y su dueño, David Sasser, del Departamento de Bomberos de Chapel Hill, aprovechó el momento para dar un importante consejo a quienes tienen estos productos en casa para que su vida no corra peligro.

En las imágenes de la cámara de seguridad dentro de la casa se puede observar al animal jugando con la batería que terminó encendiéndose. Las llamas se extendieron por la alfombra, pero se extinguieron en minutos sin causar mayores daños, salvo la pérdida del artículo de decoración.

Todo ocurrió el 13 de octubre y Colton reaccionó rápidamente alejándose del lugar. “Lo mordió y se puede ver que está sorprendido, y luego dice: ‘Oh, ¿qué hice?’”, narró David Sasser a Univision Noticias. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Irónicamente, el dueño de la mascota pertenece al Departamento de Bomberos de Chapel Hill. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Bombero aconseja qué hacer con las baterías de litio para evitar incendios

El dueño del perro que provocó el incendio, que “afortunadamente se extinguió gracias a la alfombra y porque llegamos a casa muy rápido”, aprovechó la oportunidad para dar algunos consejos al momento de manipular las baterías de litio, que de por sí son seguras de usar.

“Cuando termines de cargarlas, debes prestar mucha atención y desenchufarlas. Hay que asegurarse de guardarlas donde se sepa que no se pueden romper, agrietar ni morder por un perro. Y luego, cuando ya no se usan, hay que desecharlas de una manera específica”, indicó el integrante del Departamento de Bomberos de Chapel Hill.

Desde la cuenta en Facebook de la estación de bomberos también precisaron que “Colton es un buen chico (...) pero su travesura sirve como recordatorio de lo que puede pasar cuando una batería no se guarda adecuadamente”.

Por su parte, las autoridades aconsejan comprar productos que cuenten con etiqueta de seguridad y no dejar cargando los dispositivos toda la noche para no sobrecargarlos.

Y es que estas baterías de litio pueden liberar energía de forma incontrolada si se dañan físicamente (por golpes, perforaciones, etc.), se sobrecargan o se exponen a altas temperaturas. Esto puede causar calor, gases inflamables e incluso explosiones si se escapan sin control.

El Departamento de Bomberos aprovechó el hecho para recordar a la comunidad la importancia de cargar, almacenar y manejar con precaución las baterías de iones de litio. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Incendios causados por perros que mordieron baterías de litio

Según informaron desde Univision Noticias, las baterías de litio se han asociado a una docena de incendios en la ciudad de Raleigh en el último año. Esta situación no es ajena a otras zonas de Estados Unidos.

Por ejemplo, en 2024, un perro provocó un grave incendio en una casa en Oklahoma, y el Departamento de Bomberos de Tulsa utilizó un video del momento en que comenzaron a saltar las chispas para mostrar los posibles peligros de esas baterías. Un can se muestra mordisqueando un juguete para masticar que había elegido sobre uno de los dos cojines que había en el suelo de una sala de estar. Se puede ver a otro perro en un sofá y a un gato en el suelo mientras el perro muerde y empiezan a salir chispas de la batería.

En otro caso, también en Tulsa, un perro llevó una batería portátil hasta su cama, la mordió hasta perforarla y eso generó chispas e inició un fuego. Las llamas se propagaron tan rápido que la casa terminó en pérdida total. El hecho fue difundido ampliamente para concienciar a la comunidad sobre los riesgos de dejar estos dispositivos al alcance de los animales domésticos.

