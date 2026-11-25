El tradicional desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Nueva York podría comenzar antes de lo previsto este jueves 26 de noviembre. La organización y las autoridades de la ciudad evalúan modificar el horario de la celebración, que este año conmemora su edición número 100, debido a una tormenta costera que amenaza con llevar fuertes ráfagas de viento a la Gran Manzana. El objetivo sería evitar que las condiciones meteorológicas impidan el vuelo de los famosos globos gigantes.

Christina Farrell, comisionada de Gestión de Emergencias de Nueva York, explicó a ABC7 NY que una de las alternativas consiste en adelantar el inicio del evento, programado habitualmente para las 8:30 a. m.

La posibilidad dependerá de la hora en que se espera que la tormenta alcance su mayor intensidad, ya que los pronósticos advierten que las ráfagas podrían llegar a las 60 millas por hora (96 km/h). Esta velocidad se encuentra muy por encima del límite de 34 mph establecido para permitir que los globos recorran la Sexta Avenida.

Las autoridades también evalúan reducir la altura de los globos o mantenerlos en tierra por razones de seguridad. (Foto: David Dee Delgado / AFP)

¿A qué hora podría comenzar el desfile de Macy’s?

Farrell recordó que las autoridades ya aplicaron medidas similares durante otras celebraciones cuando las condiciones meteorológicas representaban un riesgo. Como ejemplo, mencionó los festejos del 4 de julio, cuando los fuegos artificiales se adelantaron debido a la presencia de tormentas eléctricas.

“Quizás recuerden que hubo algunos rayos y tormentas durante el 4 de julio. Ha sido un año así. Los fuegos artificiales se adelantaron un poco. Esa es una opción. Si el mal tiempo llega un poco más tarde, ¿podemos empezar las actividades un poco antes?”, declaró la funcionaria.

Por ahora, no existe una hora alternativa confirmada y el recorrido mantiene su programación habitual, con salida desde el Upper West Side a las 8:30 a. m. La decisión definitiva sobre los globos se tomará durante la mañana del jueves, cuando las autoridades evaluarán si pueden volar a su altura normal, hacerlo a una altura reducida o permanecer completamente en tierra.

Un eventual adelanto también obligaría a los encargados de transportar los globos a presentarse antes de las 5:00 a. m., horario que ya tienen establecido para llegar al evento.

Las ráfagas podrían alcanzar las 60 mph, superando ampliamente el límite permitido para que los globos gigantes vuelen. (Foto: Selcuk Acar / Anadolu via AFP) / SELCUK ACAR

¿Qué dijo Macy’s sobre la seguridad del desfile?

Un portavoz de Macy’s señaló al New York Post que la organización mantiene una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas junto con las autoridades y las agencias de la ciudad.

“Nuestro equipo está monitoreando de cerca el pronóstico del tiempo junto con nuestros socios de la ciudad y las agencias, y como siempre, la seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad”, indicó el representante.

Asimismo, la compañía aclaró que la decisión sobre el vuelo de los globos se tomará la mañana del desfile, siguiendo las condiciones meteorológicas y los protocolos de seguridad establecidos.

De esta manera, aunque el evento mantiene su horario previsto, los fuertes vientos podrían provocar cambios de última hora en una celebración que este 2026 cumple 100 años de historia.