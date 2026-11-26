Este año, el Día de Acción de Gracias ya no será el mismo y no solo en NYC, sino en todos los Estados Unidos, pues una celebración muy marcada y arraigada en la cultura tuvo que postergarse: el Macy’s Thanksgiving Day Parade. El desfile, cita querida de noviembre y costumbre que muchas familias hispanas hicieron suya al llegar a la ciudad, no recorrerá Manhattan el jueves 26. Los organizadores lo trasladaron al sábado 28 por los pronósticos de un nor’easter, que estaban adelantando vientos demasiado fuertes y que ponía en riesgo la circulación de los típicos globos.

La compañía tomó la decisión tras conversar con autoridades municipales y otras agencias, y la comunicó el pasado miércoles 25 de noviembre, pocas horas antes de que arranque todo el show. Lo bueno es que solo cambia es la fecha, y las condiciones para ese día lucen bastante mejores. Y si te estás preguntando por lo que se espera del clima, en esta nota encontrarás la información.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se postergó por primera vez en su historia (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL DESFILE DE MACY’S?

Macy’s confirmó que el desfile arrancará el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., y no el jueves 26 como se había planeado inicialmente. El anuncio llegó el miércoles 25, cerca de las 4 p. m., unas 16 horas antes del horario original. El calendario oficial de Nueva York también recoge la nueva fecha.

Información Detalle Nueva fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora de inicio 8:30 a. m. Lugar Manhattan, Nueva York Motivo del cambio Fuertes vientos y lluvias asociados al nor’easter Duración prevista Hasta el mediodía, aproximadamente

¿CÓMO ESTARÁ EL CLIMA EL SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE?

Hay buenas noticias al respecto y creo que te da hasta para celebrarlo, pues hay mayores certezas de que todo el evento se realice con normalidad este sábado. Las previsiones del miércoles indican que el nor’easter ya no afectará a la zona el sábado por la mañana. NBC New York habla de una mejoría clara, con ambiente seco y brisas mucho más suaves. La máxima rondaría los 50 °F (10 °C), con ráfagas de unas 10 mph (16 km/h). Otras estimaciones publicadas ese mismo día elevan el termómetro a unos 55 °F (13 °C), con cielo mayormente soleado.

Condición Pronóstico para el sábado Temperatura máxima Entre 50 y 55 °F (10 y 13 °C) Viento Cerca de 10 mph (16 km/h) Cielo Mayormente soleado Lluvia No se espera durante el desfile Condiciones generales Tiempo seco y más estable

¿POR QUÉ EL NOR’EASTER OBLIGÓ A CAMBIAR LA FECHA?

El sistema que se aproxima al litoral atlántico amenaza con traer rachas intensas, aguaceros y marejadas justo en Thanksgiving. El mayor dolor de cabeza son los globos gigantes: con ese clima resultan muy difíciles de controlar y pueden poner en peligro a quienes los guían o miran desde la acera.

Las reglas de seguridad municipales obligan a dejar esas figuras ancladas al suelo si los vientos sostenidos pasan de 23 mph (37 km/h) o si las ráfagas superan 34 mph (55 km/h). Para el jueves se anticipaban golpes de aire por encima de esos topes en plena franja horaria del evento. Reuters mencionó rachas de entre 50 y 60 mph (80 y 97 km/h), de modo que cambiar de día resultó la opción más prudente.