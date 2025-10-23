Cuando un inmigrante es detenido y puesto bajo custodia de ICE , son pocas las posibilidades de que retome su libertad, ya que suele terminar deportado a su país de origen. Sin embargo, hay contados casos de extranjeros que recuperan su libertad, pero consideran que vivieron una pesadilla como reclusos. En esta ocasión, te compartiré el caso de un latino que estuvo detenido en un centro de detención de Hawái.

Esta es la historia de un joven venezolano, quien decidió no revelar su identidad. Según sus palabras a Univision 14 Área de la Bahía, había acudido a su cita en una corte de inmigración y, cuando creía que no habría ningún problema después de ello, agentes federales de inmigración lo detuvieron en plena autopista mientras conducía.

Él recuerda que las autoridades migratorias le indicaron que descienda de su automóvil. Como respuesta, les avisó que se contactaría con su abogado para solucionar el inconveniente; sin embargo, esto solo ocasionó un gran malestar en los agentes.

Este joven contó cómo fue su detención y lo que vivió en su etapa como recluso. (Crédito: Univision 14 / Facebook)

“Ellos (agentes de ICE) me dijeron que, si no bajaba del carro, me iban a sacar a la fuerza, a lo cual accedí a salir de mi automóvil”, declaró el joven.

Por lo tanto, terminó arrestado y trasladado hacia el centro de detención en Hawái. Él pensó que sería liberado en cuestión de días, pues contaba con un caso de asilo pendiente y ya poseía un permiso de trabajo y un seguro social. Sin embargo, permaneció bajo arresto durante tres meses en Hawái.

Este inmigrante latino contaba con permiso de trabajo y seguro social en Estados Unidos. (Crédito: Univision 14 / Facebook)

Una experiencia traumática bajo arresto

Para este joven venezolano, su experiencia en dicho centro de detención fue totalmente traumática. Él cuenta que compartía espacio con peligrosos criminales y sentía que su vida estaba en riesgo en cualquier momento.

No se le hizo fácil comunicarse con su familia, pues cuenta que debía realizar un pago para entablar un diálogo con ellos mediante llamada. Cada minuto para hablar tenía un precio de 6 o 7 centavos; sin embargo, él decidió realizar un pago mensual por 500 minutos.

A pesar del largo tiempo que estuvo en una celda, este joven logró recuperar su libertad; no obstante, posee un grillete electrónico en uno de sus tobillos, pues están siendo monitoreado en cada paso que realiza.