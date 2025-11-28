En ciertos países, los tiburones se hacen presentes cuando los seres humanos están disfrutando del mar. Esto suele conllevar a que, de manera sorpresiva, estos animales feroces realicen embestidas, hasta el punto de generar la muerte. Estados Unidos es uno de los lugares con mayores ataques de peces seláceos; sin embargo, existe un estado que ha generado alerta por su alta incidencia. En caso residas en este país, conocerlo será clave para tomar precauciones.

Estos alarmantes datos, que registran los incidentes desde 1642 hasta 2024, han sido proporcionados por Tideschart. Estos sitúan al país norteamericano en la primera posición, seguido de Australia (segundo puesto) y Sudáfrica (tercer puesto). De hecho, estas tres naciones representan “la mitad de todos los ataques de tiburones registrados en la historia”.



La lista de estados de EE.UU. con mayor cantidad de ataques de tiburones

El portal especializado en horarios y tablas de mareas puntualizó que son tres estados los cuales han registrado una gran cantidad de ataques de tiburones hacia seres humanos, contabilizando un total de 2,473; sin embargo, tan solo uno presenta una diferencia abismal a comparación del resto.

¿Cuáles son? En primera posición, Florida ha presenciado 1,151 ataques de estos peces cartilaginosos. En segundo lugar, se ubica Hawái con 328 y, para finalizar el podio, California ha registrado un total de 316.

Respecto a qué playa se ha concentrado una mayor cantidad de ataques de tiburones en Estados Unidos a lo largo de su historia, Tideschart mencionó que New Smyrna Beach, situada en Florida, es el punto con mayor cantidad de incidentes, con un total de 277 mordeduras por este animal acuático.



Top 10 de los puntos críticos del mundo para ataques de tiburones

Estados Unidos (2,473) Australia (1,453) Sudáfrica (593) Nueva Zelanda (143) Papúa Nueva Guinea (136) Bahamas (129) Brasil (119) México (98) Italia (72) Fiyi (69)

Han disminuido los tasques a tiburones en el mundo

A pesar de estas cifras, el portal citado precisó que, en tiempos recientes, las probabilidades de un ataque de tiburón siguen siendo bajas. En el 2024, tan solo se registró 47 incidentes en todo el mundo.

