No ha pasado mucho tiempo desde que te informé acerca de la gran cantidad de dinero que recibió el local de Texas que vendió el boleto de Powerball ganador del premio mayor. Ahora te voy a hablar sobre otra tienda. A diferencia de la anterior, esta se ubica en una gasolinera de New York. Lo curioso es que ahí una persona no identificada compró un ticket del juego que acabó ganando $50 mil. Si te interesa saber más sobre ese caso, esta nota es para ti.

Para ir directo al asunto, te cuento que el boleto en cuestión participó en el sorteo realizado el 1 de octubre, cuando los números ganadores fueron 8, 17, 22, 28, 55, el Powerball 14 y el Power Play 3x. Como la persona que lo adquirió acertó los cuatro primeros números más la Powerball, se convirtió en la ganadora de $50 mil.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La dirección exacta

Ahora, con respecto al lugar exacto en que fue adquirido el boleto de la suerte, te comento que, según patch.com, la afortunada persona lo compró en Highland Mart, una tienda de conveniencia que está en la gasolinera Sunoco, ubicada en 3600 Route 9W.

El momento en que una persona compra un boleto de Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El próximo sorteo del Powerball

Debido a que ya cuentas con la información relacionada al local, te comento que este lunes 6 de octubre se realizará un nuevo sorteo del Powerball. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $207 millones, con la opción en efectivo de $96.9 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

