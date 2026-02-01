Cada 2 de febrero, en la pequeña localidad de Punxsutawney (Pensilvania, EE. UU.), una marmota llamada Punxsutawney Phil sale de su madriguera para “predecir” si el invierno se prolongará o si la primavera llegará pronto. Según la tradición popular, si Phil ve su sombra habrá seis semanas más de invierno; si no la ve, la primavera llegará antes. Esta costumbre lleva más de un siglo y es uno de los eventos folklóricos más conocidos de Estados Unidos.

Este año, la llegada del Día de la Marmota coincide con una de las peores tormentas invernales que ha azotado a gran parte del país en semanas. The Guardian señala que, desde Texas hasta el noreste, el país enfrenta nevadas intensas, lluvia helada, interrupciones de electricidad y temperaturas extremadamente bajas que han dejado a millones en alerta, provocando cancelaciones de vuelos y cierre de carreteras.

La situación pone en tela de juicio la relevancia del pronóstico de Phil en un contexto en el que cada vez se viven climas más extremos y cambiantes.

El clima extremo pone en duda el valor simbólico del pronóstico de la marmota frente a fenómenos cada vez más impredecibles. (Foto: DAVID MAXWELL / AFP)

Este año, el Día de la Marmota coincide con una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas, bajas temperaturas y millones de personas en alerta. (Foto: DAVID MAXWELL / AFP)

Mientras que la predicción de una marmota puede parecer un ritual divertido y cultural, los científicos advierten que eventos como las actuales tormentas invernales son parte de un patrón más complejo de clima variable, influido por factores como los cambios en la atmósfera y las corrientes polares. Esto hace que las condiciones reales del invierno sean mucho más difíciles de anticipar basándose en símbolos tradicionales.

Además, aunque la tradición de Phil sigue siendo popular, su precisión real es objeto de debate: distintos análisis muestran que las predicciones de la marmota aciertan con el clima menos de la mitad de las veces cuando se comparan con datos meteorológicos.

Más allá de los aciertos o los desaciertos, el Día de la Marmota sigue siendo una tradición que cada año capta la atención del público. En tiempos de tormentas cada vez más intensas, la figura de Phil funciona menos como un pronosticador y más como una excusa para mirar al invierno con humor, reunirse y mantener viva una costumbre que, aunque no sea científica, sigue teniendo un fuerte valor social.

La tradición mantiene su atractivo como evento cultural y social en pleno invierno. (Foto: U.S. Consulate Monterrey / Facebook)

¿En qué consiste la tradición del Día de la Marmota y qué se hace ese día?

Cada 2 de febrero se celebra en Estados Unidos y Canadá el llamado Día de la Marmota (Groundhog Day), una tradición folklórica que alude a la idea de predecir la duración del invierno. Según Britannica, la costumbre se basa en una leyenda traída por inmigrantes europeos que observaban si un animal que hiberna veía su sombra al salir de su madriguera: si la veía, significaba que el invierno seguiría más tiempo; si no la veía, se esperaba una primavera temprana.

La celebración más famosa tiene lugar en Punxsutawney, Pensilvania (EE. UU.), donde el popular roedor llamado Punxsutawney Phil es sacado de su refugio en una colina llamada Gobbler’s Knob ante una multitud de asistentes. Los organizadores, conocidos como el Punxsutawney Groundhog Club, están vestidos con esmoquin y sombrero de copa y anuncian el “pronóstico” según si Phil ve o no su sombra al amanecer.

Además de la predicción del clima, el día incluye un ambiente festivo con música, comida y actividades para los visitantes, convirtiéndose en un evento cultural y mediático que atrae a decenas de miles de personas cada año.

