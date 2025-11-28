Muchas familias estadounidenses ya comenzaron con sus preparativos para dar la bienvenida a la Navidad . Una de las tradiciones frecuentes que no debe faltar es el clásico árbol decorado . Si bien algunos lo arman inmediatamente después del Día de Acción de Gracias , hay una fecha ideal para realizar este acto. Conocerlo es clave para que sepas cuándo es el momento perfecto para disfrutar de la magia navideña.

Habitualmente, este árbol, ya sea natural o artificial, se decora con luces, adornos y esferas de colores, brindándole una apariencia llamativa. Suele ser un momento de felicidad, ya que, durante su armado, los integrantes de la familia se unen para hacerlo realidad.

Armar el árbol navideño suele ser un momento de unión familiar. (Crédito: Freepik)

Cuál es el significado simbólico del árbol de Navidad en EE.UU.

Según distintas creencias, el árbol representa la vida eterna y la esperanza. Es más, aquellos que se usan durante la época de Navidad suelen tener forma triangular, lo que representa la Santísima Trinidad para los cristianos. En tiempos recientes, se percibe como un símbolo de unidad familiar, el hogar y la alegría.

Cuándo se arma el árbol navideño en Estados Unidos

Según información compartida por Univision, el día ideal para que se decore el árbol navideño en los hogares de Estados Unidos es durante el primer Domingo de Adviento. Haciendo cálculos, tendrás que armarlo este domingo 30 de noviembre, cuatro semanas antes de la fecha de Navidad.

En otra perspectiva religiosa, el árbol navideño debe ser armado y decorado un 8 de diciembre, fecha que se celebra el día de la Virgen Inmaculada de la Concepción. Esta fecha es preferida por las familias de América Latina.

El 8 de diciembre es una de las opciones de armado, ya que tiene relación con la Virgen Inmaculada de la Concepción. (Crédito: Freepik)

Ahora, creencias energéticas y espirituales recomiendan que esta acción relacionada a la Navidad se debe realizar basándose en el ciclo lunar, especialmente durante la luna creciente o llena, con el propósito de atraer la abundancia y la armonía en el hogar.

Finalmente, existen ciudadanos estadounidense que deciden armar su árbol navideño un día después de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, mientras que otros consideran que el primero de diciembre sería lo ideal.

Estos árboles suelen llevar distintos adornos y luces. (Foto: Freepik)

