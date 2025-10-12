El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, criticó duramente a las autoridades de Nueva York por haber emitido licencias de conducir comerciales a inmigrantes en situación irregular, entre ellos un ciudadano indio que portaba una identificación sin nombre.

Lyons expresó su indignación luego de que el conductor de camión Anmol Anmol, actualmente detenido, fuera arrestado en Oklahoma el mes pasado mientras viajaba por Estados Unidos con una licencia que decía “No Name Given” (“Sin Nombre”) en el espacio destinado a su nombre.

“Es realmente aterrador”, dijo Lyons durante una entrevista en The Big Weekend Show de Fox News. “Ver eso en una licencia emitida por el estado, ‘No Name Given’. Y lo peor de todo es que tenía una estrella de REAL ID en la esquina. No sé ustedes, pero para mí fue como pasar por un proceso de verificación de seguridad para obtener mi REAL ID.”

Todd Lyons es el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Foto: AFP)

El documento al que Lyons se refirió fue encontrado durante una inspección rutinaria en la interestatal I-40 de Oklahoma. La licencia, emitida por el estado de Nueva York, solo identificaba a Anmol por su apellido, mientras que los espacios de nombre y segundo nombre aparecían con la inscripción “No Name Given”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Anmol ingresó ilegalmente al país en 2023, durante la administración Biden, y fue arrestado por agentes federales. Tras su detención, se inició un proceso de deportación.

“No puedo creer que estemos entregando licencias de conducir a inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar aquí”, criticó Lyons.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expresó su indignación luego de que un inmigrante fuera detenido con una licencia emitida en Nueva York que no tenía nombre. (Foto: U.S. Department of Homeland Security)

El funcionario también advirtió sobre el peligro que representan estos permisos, especialmente las licencias comerciales (CDL) que permiten transportar materiales peligrosos.

“Tenemos estados santuario que buscan facilitarles las cosas a personas de las que ni siquiera sabemos quiénes son”, dijo. “En algunos casos, no sabemos exactamente qué están haciendo.”

Lyons recordó otros casos similares, como el del conductor indio Harjinder Singh, quien provocó un accidente en Florida en abril pasado que dejó tres migrantes haitianos muertos.

Tras la detención del inmigrante, el funcionario cuestionó las políticas del estado y advirtió sobre los riesgos de otorgar permisos a personas sin verificación de identidad. (Foto: U.S. Department of Homeland Security)

Singh había obtenido licencias en California y Washington, pese a haber reprobado previamente exámenes de idioma e interpretación de señales viales.

“Miren cuántos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida por individuos así, que obtienen estas licencias”, señaló.

Finalmente, Lyons afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con agencias estatales y federales para retirar del sistema este tipo de identificaciones.

