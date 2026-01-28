Viajar en avión dentro de Estados Unidos ya forma parte de la rutina diaria de millones de personas: trabajadores que vuelan de Miami a Houston por reuniones, familias que van de Chicago a Orlando para visitar a sus seres queridos o estudiantes que regresan a Los Ángeles después de las fiestas. En todos esos trayectos, los horarios, el equipaje o los retrasos por clima siempre están en la mente de los viajeros, pero hay un detalle que muchos todavía pasan por alto: la identificación que necesitarás para despegar a partir del 1 de febrero de 2026. En medio de tormentas invernales, cancelaciones y filas eternas en los aeropuertos, lo peor que podría pasarte es que el agente de la TSA te diga “no puedes abordar” por no tener el documento correcto. Aquí te cuento cuál es, por qué es tan importante y qué debes hacer desde ya para evitar sorpresas en tu próximo vuelo.

EL DOCUMENTO CLAVE: ¿QUÉ ES EL REAL ID?

El REAL ID no es un documento nuevo, sino una mejora de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una certificación especial en tu licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. Nació con la Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, con la intención de establecer estándares mínimos de seguridad para identificaciones aceptadas a nivel federal.

Desde esa legislación, agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo aceptan identificaciones que cumplan estos requisitos para ciertos trámites oficiales, entre ellos abordar vuelos nacionales.

¿CÓMO SABER SI TU LICENCIA ES REAL ID?

Identificarla es sencillo: el REAL ID incluye un símbolo de estrella en una de las esquinas superiores. Según el estado donde vivas, puede verse así:

Una estrella dorada o negra.

Una estrella dentro de un círculo.

En California, por ejemplo, un oso con una estrella encima.

Así se ve una licencia de conducir con Real ID (Crédito: U.S. Department of Homeland Security / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿APLICA EN TODOS LOS ESTADOS?

Sí. Los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios estadounidenses cumplen con la normativa. Sin embargo, cada DMV continúa emitiendo licencias con y sin REAL ID, por lo que el solicitante debe pedir explícitamente la versión correcta al renovarla o tramitarla por primera vez.

¿CÓMO TRAMITAR EL REAL ID PASO A PASO?

Aunque los requisitos pueden variar ligeramente según el estado, en general te pedirán:

Nombre completo y fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio.

Documento que acredite tu estatus legal en Estados Unidos.

Consejo práctico: entra primero al sitio web del DMV de tu estado, ya que ahí se detallan los requisitos exactos, costos y direcciones actualizadas. Por ejemplo, en Florida todo se maneja mediante el portal oficial GoRenew.com, mientras que en Texas los documentos se agendan con cita previa.

LO QUE CAMBIARÁ DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2026

A partir de esa fecha, si no cuentas con un REAL ID o una identificación aceptada por la TSA, no podrás:

Abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

Ingresar a edificios federales restringidos, como bases militares o laboratorios gubernamentales.

Importante: el REAL ID no reemplaza el pasaporte, ni sirve para viajar fuera del país o cruzar fronteras con Canadá o México. Su función es validar tu identidad y tu estatus legal ante autoridades federales, nada más.

La TSA ahora te pedirá que presentes un documentos con Real ID para que abordes un vuelo en Estados Unidos (Foto: TSA)

¿Y SI LLEGAS AL AEROPUERTO SIN REAL ID?

Existe una alternativa llamada TSA ConfirmID, un servicio de verificación pagado que permite, en algunos casos, confirmar tu identidad sin el documento físico. Ten en cuenta:

Cuesta alrededor de US$45.

No garantiza que tu identidad sea verificada con éxito.

Si el proceso falla, podrías perder tu vuelo.

Si no usas este servicio ni presentas otra identificación válida, no podrás pasar el control de seguridad.

ENTONCES, ¿SE PUEDE VOLAR SIN REAL ID?

Sí, pero solo con documentos alternativos aceptados por la TSA, como el pasaporte estadounidense. En la práctica, tanto el pasaporte como el REAL ID permiten volar dentro del país, pero el REAL ID es más cómodo para quienes viajan con frecuencia y no quieren cargar con el pasaporte cada vez.

En resumen, si eres parte de la comunidad hispana en EE. UU., ya sea que vivas en Nueva York, Houston, Miami o Los Ángeles, este es el momento de revisar tu licencia. El 1 de febrero de 2026 marcará una nueva etapa en los controles de seguridad, y estar preparado hará la diferencia entre subir al avión sin estrés o quedarte viendo cómo despega sin ti.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!