Benita Cantero está atravesando un momento sumamente complicado. Hace pocos meses, le diagnosticaron una enfermedad sumamente delicada que requiere de un trasplante. Si bien consideraba que solo tendría que sentir preocupación para superar este desafío en su vida, recientemente se enteró del arresto de su esposo por agentes de ICE y es una alta posibilidad de que termine deportado .

Esta madre es de origen mexicano y llegó a Estados Unidos llena de sueños, pues pretendía mejorar su estabilidad económica. Sin embargo, su martirio comenzó el pasado 27 de abril, fecha en que notó una reacción extraña en su organismo.

“Vomité sangre en mi casa y fui a emergencia. Ellos me dijeron que se trataba del hígado, pero yo no entendía porque yo nunca he estado enferma”, contó a Univision Tampa Bay.

Benita siente una gran preocupación por su estado de salud y si su esposo será deportado de Estados Unidos. (Crédito: Univision Tampa Bay / YouTube)

Le revelaron que padecía cirrosis, una cicatrización permanente en el hígado que impide el correcto funcionamiento de este órgano, ocasionando la insuficiencia hepática. Benita quedó consternada ante este diagnóstico, pues considera que nunca probó alguna bebida alcohólica.

Ante estas dudas, los doctores le explicaron que su enfermedad se debía a su sistema inmunológico que atacaba frecuentemente a este órgano. Ahora, es necesario que se realice un trasplante, pero si situación migratoria le impide acceder a este proceso quirúrgico.

Benita fue diagnosticada con cirrosis. Esta enfermedad daño gravemente a su hígado. (Crédito: Univision Tampa Bay / YouTube)

Su esposo era proveedor de la familia

Benita intenta asimilar que su esposo, Eddy Macario, está recluso en algún centro de detención, pero no es posible. Ella cuenta que él se encargaba de los gastos que tenía su familia y ahora, con su ausencia, todo se ha puesto cuesta arriba.

Debo precisarte que el hombre, de nacionalidad guatemalteca, fue intervenido por los agentes de inmigración durante una parada de tráfico en el condado de Charlotte, debido a una infracción de tránsito.

Esta nueva realidad que le toca afrontar a esta mujer inmigrante ha generado conmoción en distintas comunidades y organizaciones, que se unieron con el propósito de solicitar la liberación de Eddy y así Benita tenga un apoyo para afrontar su enfermedad.