Paulina Cabello siente una profunda angustia al enterarse que sus padres, inmigrantes que residen en Texas, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando trasladaban a su hermano menor hacia su escuela. Desconoce si realmente podrán recuperar su libertad o serán expulsados de Estados Unidos.

En un video difundido por Univision Noticias, se aprecia a distintos uniformados de inmigración interceptando el vehículo donde iba esta familia. Desafortunadamente, el inesperado accionar de estos agentes provocó que el menor de edad llore desconsoladamente.

A causa de este momento, Paulina aún no se explica cómo las autoridades migratorias pueden realizar estos operativos que afectan considerablemente a centenares de familias inmigrantes. Es más, también manifestó su preocupación por aquellos menores que presencian las detenciones.

“No le dieron chance a mi mamá de hacer ni decir nada. No le preguntaron sus nombres”, fueron las palabras de esta mujer hispana al medio citado, añadiendo que sus padres estaban siendo perseguidos por los agentes federales de inmigración.

Paulina siente mucha preocupación por el estado de salud de su madre, quien padece de diabetes e hipertensión. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Siente preocupación por su madre

Un día después de la detención, Paulina pudo comunicarse con sus padres. Desafortunadamente, ambos fueron trasladados a distintos centros de detención; sin embargo, su preocupación radica por el estado de salud de su madre, quien padece de diabetes e hipertensión.

La mujer hispana aseguró que sus padres son inmigrantes que han vivido por décadas en los Estados Unidos, cumpliendo cada norma, ya que no han cometido algún delito. Por esa razón, trata de entender cuál fue el causante de sus arrestos.

Los padres de Paulina Cabello están arrestados en distintos centros de detención. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Por su parte, un abogado de inmigración puntualizó que cualquier extranjero que está en un proceso para obtener algún permiso o documento legal podría ser detenido, ya que el Gobierno estadounidense está tratando de cumplir los objetivos de deportación masiva.