Hace un día, te expuse el caso de un adolescente de tan solo 16 años que fue arrestado violentamente junto a su padre por agentes federales de inmigración en Houston. En cuestión de horas, esta historia tuvo una rápida actualización que, seguramente, ha provocado una profunda tristeza en esta familia. Sucede que el progenitor fue deportado en cuestión de horas a México, su país natal.
En una conversación que mantuvo con Univision Noticias, el progenitor está sumamente conmocionado y sorprendido por el rápido accionar que tuvo ICE para expulsarlo de Estados Unidos. Esto significa que debió abandonar el “sueño americano” después de 25 años.
“Nunca me imaginé que fuera cambiarme la vida así de un rato a otro. Tanto tiempo y, separarme de mi familia de un día para otro, es como cuando uno ya se muere”, fueron las palabras de Arnulfo al medio citado desde Michoacán.
Este hombre adulto recuerda a la perfección el violento accionar de las autoridades migratorias contra él y su hijo, de iniciales J. B.; sin embargo, no pensó que el menor experimentaría una situación traumática a su corta edad.
“Lo que más feo sentí cómo le hicieron a él (su hijo) porque yo como le dije al oficial: ‘¿Por qué a él? Si me quieres castigar, castígame a mí’“, añadió.
Arnulfo no está exagerando en sus declaraciones. En los videos mostrados por distintas cadenas televisivas, se aprecia a distintos uniformados de ICE deteniendo a ambas personas contra el pavimento. Es más, el menor de edad presentó lesiones en su cuerpo, por lo cual tuvo que ser trasladado a un centro médico.
Esperan reunirse nuevamente
Como te indiqué, la familia Bazán está consternada por la realidad que está afrontando actualmente, pero no pierden el optimismo, pues aseguran que todos los integrantes nuevamente estarán reunidos en este país. “A nosotros nos gustaría que nuestra familia se vuelva a juntar, pero no sabemos si eso vaya a ser posible”, indicó María Bazán, hija de Arnulfo.
