Rodrigo Osorio no imaginó que los agentes de ICE fueran capaces de arrestarlo en el preciso momento que dejaba a su hijo en una escuela situada en Ann Arbor, Michigan. Si bien fue liberado a las pocas horas, considera que el hecho tuvo una repercusión psicológica en su niño.

El padre de 31 años aún recuerda ese preciso momento. Cuando estaba a una cuadra del centro educativo, observó una cierta cantidad de luces de algunos vehículos. Imaginó que se trataban de ciertos conductores que deseaban seguir con su trayecto, pero quedó sorprendido al notar que, de estos automóviles, descendieron distintos agentes federales.

Esto provocó que sea detenido y trasladado a un centro de inmigración en Detroit, donde permaneció como prisionero por un aproximado de 8 horas. No le dieron el tiempo suficiente para que su hijo ingrese a su respectiva escuela.

Rodrigo Osorio fue liberado después de 8 horas tras ser detenido por agentes de ICE. (Crédito: Imagen creada por IA / Gemini)

“Lo que alarmó a mucha gente fue que ocurrió cerca de la escuela. (Quería) que me esperaran para dejar a mi hijo y luego me recogían”, declaró al medio MLive.

El inmigrante de origen mexicano especificó que en ningún momento los agentes le brindaron la razón de su detención ni le otorgaron una orden de arresto.

Si bien Rodrigo Osorio fue liberado, considera que su detención provocó un daño psicológico en su hijo de 8 años. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

“¿Van a venir a recogerte otra vez?"

Esta situación quedó marcada en la mente del hijo de Rodrigo Osorio, ya que fue impactante aquel momento que su padre era detenido por los agentes federales. Es más, aún le sigue preguntando a su padre si nuevamente será arrestado.

“Mi hijo está bastante traumatizado por esto, diría yo. Me ha estado preguntando: ‘¿Van a venir a recoger otra vez? ¿Quién te recogió? ¿Qué pasa?’. No creo que un niño de 8 años deba preocuparse por eso", dijo.

Para este ciudadano, la situación ha sido bastante difícil de asimilar, especialmente por su hijo. Además, este caso avivó la preocupación entre los educadores, padres y funcionarios locales ante las redadas de ICE cerca de las escuelas.