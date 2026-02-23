Varios turistas estadounidenses, entre ellos residentes de California, quedaron varados en México luego de que una ola de violencia del crimen organizado afectara una de las ciudades turísticas más visitadas del país y se extendiera hacia otras regiones. La situación se desató tras un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En Puerto Vallarta, ciudadanos estadounidenses recibieron indicaciones de resguardarse en sus hoteles ante los hechos violentos posteriores a la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia no se limitó a esta ciudad y se reportaron incidentes en la costa del Pacífico, además de momentos de tensión cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los disturbios también alcanzaron destinos turísticos del Caribe mexicano. Se reportaron vehículos y negocios incendiados en ciudades como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Cozumel, lo que incrementó la preocupación entre viajeros y autoridades locales.

Entre las personas atrapadas en Puerto Vallarta se encontraba Katy Holloman, maquillista de El Dorado Hills, quien se dirigía al aeropuerto cuando le indicaron que no podía salir del hotel.

En Puerto Vallarta, viajeros recibieron instrucciones de resguardarse en hoteles ante cierres de carreteras y suspensión de vuelos. (Foto: Katy Holloman / Facebook)

“Nos dijeron que debíamos resguardarnos de inmediato, que teníamos que quedarnos en el hotel porque era más seguro, pero que no era seguro trasladarnos al aeropuerto”, relató en una historia publicada en su cuenta de Facebook.

Holloman explicó que las vías de acceso estaban cerradas y los vuelos suspendidos.

“La carretera está cerrada por el cártel. No hay vuelos saliendo del aeropuerto hacia Estados Unidos. Reprogramamos para mañana por la tarde y realmente esperamos poder regresar a casa”, detalló.

“Solo voy a rezar para que mañana podamos volver. Esto no tiene precedentes aquí; el personal del hotel dice que nunca había pasado algo así”, agregó.

Turistas grabaron el momento en que evacuaban edificios entre alarmas y explosiones. (Foto: Richard Alan Smith / Facebook)

Otro estadounidense, Daniel Smith, originario del área de Palm Springs, compartió videos del momento en que evacuaba un edificio entre alarmas y explosiones.

En una grabación se le escucha decir: “Estamos evacuando el edificio, tanques de gas propano han explotado. Esperamos que el edificio no se incendie”.

Su hermano Richard difundió más imágenes y escribió: “Puerto Vallarta está bajo sitio. Él está atrapado en el centro y todas las carreteras de entrada y salida están cerradas. No puede regresar a casa”.

Los disturbios se extendieron a otras regiones del país, incluidos destinos del Caribe mexicano y zonas cercanas a aeropuertos. (Foto: EFE/ Iván Villanueva) / Iván Villanueva

La violencia se intensificó tras el operativo federal realizado en Tapalpa, donde murió Oseguera Cervantes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó los enfrentamientos y decretó alerta máxima en gran parte del estado.

“Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Tapalpa hace unas horas, lo que provocó enfrentamientos en la zona… individuos han incendiado y bloqueado vehículos con el objetivo de obstaculizar las acciones de las autoridades”, señaló, reiterando el llamado a no salir de casa.

Operativo en Jalisco termina con la vida de ”El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Según Reuters, el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras resultar gravemente herido durante un operativo militar en Jalisco, informaron autoridades mexicanas.

El Ministerio de Defensa explicó que hubo un enfrentamiento armado y que el capo falleció mientras era trasladado por aire a Ciudad de México. La dependencia añadió que autoridades de Estados Unidos aportaron “información complementaria” para la operación.

Oseguera, ex policía, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país que en pocos años se expandió a nivel internacional y rivalizó con el Cártel de Sinaloa.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras resultar gravemente herido durante un operativo militar en Jalisco. (Foto: AFP)

El operativo ocurrió en medio de una mayor presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra el narcotráfico, incluso con advertencias de posible intervención estadounidense.

La muerte de El Mencho desató una ola de violencia en varias regiones de México, con vehículos incendiados y carreteras bloqueadas en más de media docena de estados.

Autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México pidieron a la población resguardarse, mientras aerolíneas como Air Canada, United Airlines y American Airlines suspendieron o cancelaron vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara ante la situación de inseguridad.

