Hace aproximadamente tres meses, te contamos el caso de Tatiana Mafla Martínez, una influencer latina que terminó violentamente detenida en Chicago por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaba una transmisión en vivo . En una actualización reciente del caso, la inmigrante colombiana ha sido deportada a su país natal, pero aprovechó la ocasión para relatar cómo fue su dura experiencia en manos de las autoridades migratorias.

En distintos videos que circularon por las redes sociales, se aprecia a distintos uniformados de inmigración usando su fuerza excesiva con el propósito de descender a la mujer de su vehículo. Es más, la colocaron contra el pavimento para colocarle las esposas.

En una conversación por Univision Noticias, Tatiana contó que el proceso para que llegase a su natal Colombia fue una “total pesadilla”, ya que la mantuvieron encadenada de manos y pies, y le brindaron tratos inhumanos.

Leidy Tatiana contó que vivió una total "pesadilla" cuando estuvo bajo custodia de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“La oficial de ICE, al ver que yo no quería firmar los documentos, ella me golpeó. Mi cara estaba totalmente hinchada del golpe que ella me brindó, me tiró contra la cama”, fueron las palabras de la tiktoker de 24 años.

Debo mencionarte que Tatiana Mafla llegó a Estados Unidos en el 2022. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que la ciudadana colombiana fue “ilegal” y condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles, ella los rechaza.

“Yo tenía asilo político, había salido afirmativo y ya estaba a punto de recibir mi residencia. Tenía mi permiso de trabajo vigente hasta el 2030. El permiso de trabajo no te protege de una deportación, estoy hablando del asilo″, fueron los argumentos de la inmigrante deportada.

La ciudadana de origen colombiana asegura que estaba "a punto" de obtener su residencia permanente. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Su vida corría peligro

Si bien su objetivo principal cuando emigró ilegalmente a Estados Unidos fue para mejorar su calidad de vida, otras de las razones se debe a que existía la posibilidad de que sufra algún atentando contra su vida en Colombiana. Ahora, Tatiana no tiene planificado regresar al país norteamericano, pues lo consideró como una bonita experiencia.