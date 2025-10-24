Debido a las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump , muchas familias inmigrantes han sido separadas debido a las redadas realizadas por los agentes federales de inmigración. Sin embargo, existen contados casos de que estos integrantes consiguen su libertad y nuevamente puedan reunirse, tal como el caso de Yezid Cavazos, que generó un momento emotivo al abrazarse con su hijo en el Aeropuerto de Atlanta.

Esto se puedo visualizar en un video difundido por Univision Atlanta. En las imágenes, se aprecia a la mujer inmigrante acercándose a su hijo y se brindan un fuerte abrazo, demostrando que ambos se extrañaban.

Debo comentarte que Yezid estuvo recluida en el Centro de Detención Stewart durante dos semanas debido a que supuestamente había cometido una falta en el condado de Madison. “La policía decía que me había cruzado una línea y, después, fue por no tener licencia”, expresó.

Yezid Cavazos fue detenida por agentes del sheriff en el condado de Madison. Eso ocasionó que permanezca bajo custodia de ICE. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Por un momento, imaginó que su estancia en dicha prisión para inmigrantes sería larga, hasta que se le notificó que tendría una audiencia el pasado 10 de octubre para determinar si sería liberada o, posiblemente, fuera deportada de Estados Unidos .

Durante su presencia en la corte, imaginó que no recibiría noticias positivas de su estatus migratorio; sin embargo, se le otorgó la libertad bajo una fianza de $4 mil. Esto fue suficiente para que sienta mucha emoción, pues se reencontraría con su hijo.

A pesar de obtener su libertad, el Gobierno estadounidense está apelando esta decisión, pues consideran que Yezid no debió conseguir su libertad. Ante esta situación, su representante legal recomienda que dicha fianza se pague a la brevedad posible.

Yezid y su hijo mayor se brindaron un emotivo abrazo en el aeropuerto de Atlanta. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Llegó a Estados Unidos hace más de 20 años

Yezid Cavazos ha pasado gran parte de su vida en el país norteamericano, ya que ha vivido por más de dos décadas. Es decir, esta inmigrante mexicana llegó cuando tenía tan solo 13 años con una visa de turismo .

Nunca imaginó vivir una situación durante su estancia en Estados Unidos. A pesar de que estuvo recluida durante dos semanas, considera que esa experiencia la marcará de por vida. “El trato ahí es muy triste, pero ahora puedo dormir y descansar en mi casa”, finalizó.

