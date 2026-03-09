Ben y Jerry, dos mejores amigos adoptados por una familia de Nueva York, pasaron un momento sumamente complicado: una paseo invernal casi provoca que se separen definitivamente. Si bien el panorama de reencuentro no era favorable, no fue suficiente para que este lazo de unión se corte. Si eres amante de los caninos , quiero compartirte esta historia de amor entre animales que ha causado conmoción en gran parte de Estados Unidos. En los siguientes párrafos, te revelaré más detalles sobre este emotivo suceso.

Como te mencioné anteriormente, una familia proveniente de la Gran Manzana está a cargo de estos mejores amigos. Esta historia comienza cuando estas personas deciden adoptar un perro; fue así que se acercaron a Paws Crossed Animal Rescue Inc. y quedaron encantados con Jerry.

Cumpliendo con los requisitos para adoptar a este animal, la familia pudo llevarlo a casa. El can no tuvo dificultades para encariñarse con estas personas; sin embargo, faltaba su complemento: extrañaba a su hermano Ben. Esto fue suficiente para que los padres adoptivos también decidan criarlo.

Ben y Jerry ahora estaban al cuidado de unas personas que le mostraban todo su afecto; parecía que nada los podía separar hasta que llegó un paseo invernal.

Ambos canes fueron adoptados por una familia proveniente de Nueva York. (Crédito: Paws Crossed Animal Rescue Inc)

Un accidente que casi los separa siempre

En este paseo, uno de los padres adoptivos estaba a cargo de Ben. Es importante indicarte que este can se cohíbe con facilidad y suele asustarse con rapidez, dos factores determinantes que pudieron separar a estos hermanos definitivamente.

Repentinamente, uno de los padres adoptivos se resbala sobre el hielo y suelta la correa de Ben. Este incidente permitió que este animal entre en pánico y huyera en plena oscuridad que registraba temperaturas extremadamente bajas.

Si bien la familia realizó todos los esfuerzos posibles para encontrar el can perdido, no tuvo éxito. Eran conscientes que el tiempo estaba en su contra; fue así que se contactaron con la guardería animal y, afortunadamente, descubrieron que su hijo canino poseía un collar Fi con GPS. Esto fue clave para su búsqueda.

En cuestión de tiempo, un grupo de rescatistas lograron localizar a Ben gracias a este collar y procedieron a buscarlo. Finalmente, este perro fue hallado en un patio trasero, soportando las condiciones gélidas. “Se había refugiado bajo la carretilla durante la noche. Estaba completamente aterrorizado y congelado”, señaló Bella Gillin, directora de rescate de Paws Crossed.

Este collar Fi con GPS fue clave para que la familia y el albergue pueda localizar a Ben. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un emotivo reencuentro

Tras realizarle los exámenes médicos correspondientes, Ben nuevamente fue entregado a su familia adoptiva y pudo retornar a su hogar junto a su mejor amigo Jerry. Aunque transcurrieron una buena cantidad de horas, ambos se mostraron cariño mutuamente al reencontrarse.

Gracias a la rápida respuesta de los dueños y del albergue, el perro extraviado pudo reunirse con sus seres queridos, cuya valentía durante su pérdida evitó un desenlace trágico que habría afectado profundamente a su hermano Jerry.

