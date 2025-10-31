Hace más de tres semanas, se expuso un caso que provocó indignación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Sucede que un adolescente fue puesto bajo custodia del Gobierno Federal, a pesar de que padecía de autismo. Su madre, María García, estuvo angustiada en ese lapso de tiempo, pues no tuvo contacto físico con su hijo, pero, finalmente, esa espera llegó a su fin.

Este es el caso de Emmanuel González, de 15 años, quien fue reportado como desaparecido en Houston. A causa de ello, comenzaron con la búsqueda. Si bien los agentes policiales de esta ciudad lo encontraron, tomaron la polémica decisión de entregarlo a las autoridades de inmigración .

Para María García, fue una larga espera, pues estaba lejos de su hijo. Además, sentía una gran preocupación por su estado de salud. Sin embargo, recientemente pudo abrazarlo, ya que se acercó a las instalaciones del Gobierno Federal.

Emmanuel fue reportado como desaparecido. Si bien fue encontrado por la Policía de Houston, se le entregó a las autoridades migratorias. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Me dijo: ‘Mami, la amo, me quiero ir a mi casa’. Me puse fuerte delante de él porque yo no quiero que me vea triste. Yo le dije y le expliqué que esto tendrá un tiempo, pero que él va a regresar a casa. Yo tengo fe en Dios que va a regresar”, declaró a Univision Noticias.

Este emotivo encuentro tuvo un tiempo aproximado de dos horas. Fue así que María pudo manifestarle el inmenso amor y la falta que hace en el hogar. “Lo despedí con un gran abrazote y le dije que lo amaba. Me abrazó fuerte”, contó.

La mujer originaria de Nicaragua también explicó que se sometió a distintas pruebas y procesos necesarios con el propósito de que su hijo retome la libertad y pueda regresar a su lado. Entre ellas, se le realizó una prueba de ADN para corroborar si es su madre biológica.

Este es el momento en que María García llegó a las instalaciones del Gobierno Federal para encontrarse con su hijo. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Recibió apoyo

María contó que sintió una profunda tristeza desde el día en que su hijo desapareció. No supo por dónde iniciar la búsqueda. Añadido a ello, fue un golpe emocional cuando le notificaron que Emmanuel estaba en manos del Gobierno Federal. A pesar de ello, no se ha dado por vencida hasta el momento.

“Me siento muy apoyada y eso es lo que me tiene con fuerza. Siempre lo he dicho: si no fuera por Dios y por el apoyo de ellos, yo ni supiera dónde estaba mi hijo”, finalizó la madre.

A pesar de este corto momento de felicidad, distintos líderes comunitarios de Houston han solicitado que este menor debe regresar al lado de su madre, pues está en todo su derecho.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!