Quienes toman el bus para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o conectar con el subway en Nueva York deben tener presente un cambio en la revisión del pasaje: los equipos EAGLE de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) permanecen apartados de sus tareas de fiscalización tras difundirse videos de dos enfrentamientos con usuarios en Brooklyn y el Bronx. La pausa no elimina la obligación de pagar el viaje ni supone la cancelación definitiva del programa. Según explicó el presidente y director ejecutivo de la agencia, Janno Lieber, sus integrantes podrían retomar funciones dentro de unas semanas, después de recibir capacitación para manejar conflictos sin recurrir al contacto físico.

El anuncio llegó el martes 10 de noviembre durante una entrevista con NY1. Aunque todavía no existe una fecha exacta de retorno, el funcionario defendió la continuidad del operativo y adelantó que aproximadamente 350 inspectores pasarán por un nuevo entrenamiento. Mientras tanto, siguen abiertas las investigaciones sobre ambos incidentes.

El equipo EAGLE de la MTA busca reducir la evasión de pagos en los autobuses de Nueva York (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ DEJARON DE REVISAR LOS PASAJES LOS EQUIPOS EAGLE?

La suspensión se produjo después de conocerse dos enfrentamientos que generaron cuestionamientos sobre los métodos empleados durante las intervenciones. Las imágenes llevaron a Lieber a ordenar el retiro temporal de estas unidades mientras se esclarecen las denuncias por presunto uso indebido de la fuerza.

El primer caso ocurrió el 6 de octubre en Brooklyn e involucró a Kyle Taylor, un trabajador de una escuela pública que viajaba en la línea B14. Según su versión, había abonado el recorrido mediante un boleto de transferencia en papel, pero los agentes cuestionaron ese comprobante y posteriormente le solicitaron una identificación.

Taylor denunció que, tras negarse a entregar sus documentos, varios integrantes lo sujetaron, golpearon y arrojaron al suelo. Una cámara de seguridad de un negocio cercano registró parte del episodio. El pasajero aseguró haber sufrido lesiones y emprendió acciones legales contra la MTA.

El segundo incidente tuvo lugar en el Bronx durante agosto. Un video difundido posteriormente muestra a varios inspectores rodeando a un usuario, derribándolo e intentando inmovilizarlo. Aún faltan detalles públicos sobre cómo comenzó ese altercado.

Ambos sucesos quedaron bajo investigación interna. Al referirse a lo ocurrido, Lieber reconoció que los empleados involucrados no actuaron con la disciplina esperada.

En los últimos meses, algunos inspectores del equipo EAGLE de la MTA protagonizaron actos violentos contra pasajeros de los autobuses de Nueva York (Foto: MTA)

¿CUÁNDO VOLVERÁN LOS INSPECTORES A LOS AUTOBUSES?

Durante su intervención en NY1, el titular de la MTA manifestó que espera reactivar las operaciones dentro de “unas semanas”. Sin embargo, esa previsión depende del entrenamiento anunciado y no constituye una fecha confirmada. “Estoy seguro de que podemos tener una operación renovada y de primer nivel”, afirmó Lieber.

La preparación estará centrada en técnicas de desescalada, es decir, recursos para reducir tensiones durante una discusión. Con ello, la autoridad busca evitar que una discrepancia por el pago termine en agresiones.

El directivo también marcó un límite sobre la conducta de los trabajadores: “Bajo ninguna circunstancia puedes poner las manos sobre un cliente, sin importar lo agresivo que se ponga”.

Estos son los principales puntos del anuncio:

Aspecto Situación informada Inspecciones EAGLE Suspendidas temporalmente Regreso estimado Dentro de unas semanas, según Lieber Fecha exacta de retorno No anunciada Personal contemplado en la capacitación Aproximadamente 350 integrantes Enfoque del entrenamiento Reducir tensiones y evitar el contacto físico

Hasta ahora, tampoco se han detallado públicamente todos los procedimientos que acompañarán la reactivación del servicio.

Se prevé que los inspectores del equipo EAGLE regresen a las calles en las próximas semanas (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CÓMO COMPRUEBAN LOS PAGOS REALIZADOS CON OMNY?

EAGLE corresponde a Evasion and Graffiti Lawlessness Eradication. Entre sus funciones figura verificar que quienes utilizan los autobuses hayan abonado la tarifa correspondiente.

Antes de la suspensión, la MTA probaba dispositivos electrónicos portátiles capaces de consultar transacciones efectuadas mediante OMNY, el sistema de pago sin contacto.

La tecnología permite revisar operaciones realizadas con:

Tarjetas OMNY.

Plásticos bancarios de crédito o débito.

Teléfonos inteligentes habilitados para abonar sin contacto.

El propósito es determinar si una persona pagó su recorrido, incluso cuando no dispone de un comprobante en papel.

Lieber ha comparado este modelo con los utilizados en sistemas de transporte europeos y asiáticos, donde personal civil sin armas fiscaliza el cumplimiento de las tarifas. No obstante, su continuidad en Nueva York dependerá de que las intervenciones se desarrollen bajo protocolos que eviten nuevos enfrentamientos.

FAIR FARES NYC: UNA ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL GASTO EN TRANSPORTE

Detrás del debate también existe una preocupación económica. Según estimaciones de la MTA citadas por amNewYork, cerca de la mitad de los pasajeros de autobús no paga el pasaje, una práctica que ocasiona pérdidas de cientos de millones de dólares anuales.

Para residentes con bajos ingresos que cumplen los requisitos, Fair Fares NYC ofrece un descuento del 50% en el subway y los servicios de bus participantes. El beneficio requiere una solicitud y la aprobación correspondiente; no se aplica automáticamente.

Concepto Tarifa o descuento Pasaje regular de autobús US$3.00 Importe con Fair Fares NYC en servicios participantes US$1.50 Reducción del programa 50%

Para quienes dependen del transporte público entre turnos de trabajo, clases y diligencias familiares, esta ayuda puede aliviar el presupuesto cotidiano. Conviene revisar las condiciones de elegibilidad antes de iniciar el trámite.

¿LA SUSPENSIÓN SIGNIFICA QUE SE PUEDE VIAJAR SIN PAGAR?

No. La medida aparta temporalmente a los equipos EAGLE de sus labores habituales, pero mantiene vigente la obligación de abonar cada trayecto. Tampoco permite afirmar que cualquier otra modalidad de fiscalización haya quedado desactivada.

La decisión provocó diferencias políticas. El Progressive Caucus del Concejo Municipal pidió eliminar el programa de manera permanente, mientras Lieber sostiene que puede continuar con una preparación renovada.

El debate gira alrededor de cómo combatir la evasión sin exponer a los usuarios a situaciones de intimidación o violencia. Por ahora, el regreso de estas unidades sigue condicionado a la capacitación anunciada y permanece sin un día confirmado.