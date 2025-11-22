Cada temporada de impuestos suele traer dudas, confusiones y, en muchos casos, la tentación de seguir consejos que aparecen en redes sociales. Es algo que se ha visto repetirse año tras año: personas bien intencionadas tratando de maximizar su devolución o reducir su carga fiscal, pero sin tener del todo claro qué es válido y qué no ante el Internal Revenue Service (IRS). Por eso, cuando el organismo lanzó su reciente advertencia, quedó claro que el problema es mucho más serio de lo que parece.

El IRS confirmó que impondrá multas de hasta US$5,000 por un error que se ha vuelto extremadamente común en las declaraciones individuales. El detalle preocupante es que no existen excepciones, incluso cuando el error proviene de información engañosa compartida por supuestos “expertos tributarios” en redes sociales. Y sí, este escenario está ocurriendo con más frecuencia de la que muchos imaginan.

EL ERROR QUE ESTÁ GENERANDO MILES DE MULTAS

Desde hace meses, el IRS viene alertando sobre un aumento en los llamados “reclamos cuestionables”. Básicamente, se trata de créditos solicitados por contribuyentes que no cumplen los requisitos y que, en muchos casos, ni siquiera están diseñados para declaraciones individuales. Aun así, se promueven como estrategias rápidas para recibir más dinero en la devolución. Además, presentar información incorrecta te generará graves consecuencias.

LOS CRÉDITOS QUE SUELEN RECLAMARSE DE FORMA INCORRECTA

El organismo federal ha sido muy específico. Los errores más comunes involucran:

Crédito por combustible

Crédito por enfermedad

Crédito por licencia familiar

Aunque circula la idea de que estos créditos pueden ayudar a las personas a “recuperar dinero”, lo cierto es que están dirigidos exclusivamente a empleadores, no a contribuyentes que presentan su declaración personal. Reclamarlos sin cumplir los requisitos prácticamente garantiza una sanción.

EL IMPACTO DE LA DESINFORMACIÓN EN REDES SOCIALES

La portavoz del IRS, Alejandra Castro, advirtió que desde 2022 se ha observado un repunte de estafas fiscales impulsadas por contenido engañoso. Las consecuencias han sido fuertes: más de 32,000 multas impuestas y un monto acumulado de alrededor de US$162 millones en penalizaciones. Esa cifra refleja cómo la desinformación puede escalar a niveles preocupantes.

LAS CONSECUENCIAS NO SE LIMITAN A LOS US$5,000

El IRS enfatiza que la multa es solo el inicio. Al presentar un crédito indebido, el contribuyente también debe:

Reembolsar el dinero recibido

Pagar intereses

Exponerse a auditorías

Enfrentar potenciales sanciones civiles

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ERRORES SIGUE OCURRIENDO?

La explicación suele ser sencilla: las redes sociales están repletas de consejos rápidos que prometen resultados atractivos. Sin embargo, muchos de estos “atajos” no tienen sustento legal ni técnico. Cuando se siguen sin verificar, terminan convirtiéndose en un problema serio ante el IRS.

