La misión Artemis II está marcando un hito histórico en la exploración espacial, no solo por los avances tecnológicos que se están logrando, sino por el profundo vínculo humano que está uniendo a su tripulación en este viaje. Mediante un emotivo gesto, los astronautas han propuesto un nombre muy especial para un cráter lunar que tiene un fuerte significado para su comandante, Reid Wiseman . En esta nota, te revelaré más detalles sobre esta historia de bautizo celestial.

Este hecho ocurrió cuando la cápsula Orion sobrevoló la región de la cuenca Orientale (Orientale Basin); pudieron identificar dos cráteres lunares que no contaban con un nombre oficial . Fue así que solicitaron a la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) en poder bautizarlos.

Ambos cráteres se localizan en el margen de la cuenca, zona que representa uno de los impactos de mayor magnitud documentados en la Luna y que funciona como el punto de transición entre la cara visible y el lado oculto de este satélite.

El equipo de la misión espacial ha presentado los nombres ‘Integrity’ y ‘Carroll’ como propuesta para bautizar estos cráteres. Mientras que el primer término posee una carga simbólica para la tripulación, el nombre ‘Carroll’ es que el que brinda mayor emotividad.

La tripulación de Artemis II logró identificar dos cráteres que no contaban con nombres oficiales. (Crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

Por qué se propuso el nombre ‘Carroll’ para bautizar uno de los cráteres lunares

La tripulación propuso dicho nombre en memoria de la fallecida esposa del comandante, Reid Wiseman, como si se tratase de un homenaje a un ser querido. De acuerdo a la NASA en su comunicado, la decisión pretende honrar a la difunta, quien no pudo presenciar el histórico viaje de su pareja hacia la Luna.

Su nombre completo es Carroll Taylor Wiseman; falleció a causa del cáncer en el 2020 y ha sido un camino difícil para el comandante de esta misión espacial. Desde aquella fatídica fecha, asumió en solitario la crianza de sus dos hijas.

Si bien la agencia espacial consideró esta propuesta, no posee la autoridad para nombrar objetos espaciales; dicha responsabilidad recae en la IAU, el ente encargado de regular los nombres de planetas y otros cuerpos celestes.

el equipo de la misión Artemis II acordó de manera conjunta la propuesta de nombrar 'Carroll' a uno de los cráteres lunares. (Crédito: Handout / NASA / AFP) / HANDOUT

Cómo es el proceso para que la IAU acepte dichas propuestas nombres para los cráteres lunares

La IAU mantiene un protocolo riguroso para la designación de accidentes espaciales, como los cráteres Integrity y Carroll propuestos por la misión Artemis II. El proceso exige el envío de coordenadas precisas, material gráfico y una fundamentación sólida para cada propuesta de nombre.

Posteriormente, el Grupo de Trabajo de Nomenclatura Planetaria somete la solicitud a una evaluación técnica y cultural para garantizar que cumpla con las normas de coherencia y relevancia científica. Solo una votación válida permitirá que los nombres se oficialicen en el Gazetter of Planetary Nomenclature.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

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