Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca e impulsó una política migratoria más dura, ha reforzado su compromiso con la expulsión acelerada de migrantes. Reabrió instalaciones históricas como Guantánamo, habilitó nuevas prisiones en Everglades y expandió un sistema carcelario federal donde la deportación se volvió logística.

Pero hay un estado que concentra más que ningún otro los engranajes de esta maquinaria: un lugar con prisiones subutilizadas, escasa oposición política y costos operativos mínimos, que se ha convertido, silenciosamente, en el eje del sistema de deportaciones de Estados Unidos. Conoce dónde queda.

¿DÓNDE QUEDA EL MAYOR CENTRO DE DETENCIÓN DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS?

El centro de detención de Alexandria, en el estado de Luisiana . Ese lugar se convirtió en el eje central del sistema de deportaciones impulsado por Donald Trump, pues entre enero hasta junio de 2025, albergó a más de 40,000 migrantes, según datos de ICE verificados por “Witness at the Border” y “The New York Times”.

Este lugar alberga el único centro de detención migratoria construido directamente en una pista de aterrizaje en EE. UU., lo que permite organizar traslados diarios a países como Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador y Nicaragua. Su infraestructura incluye 400 camas, donde los migrantes pueden permanecer hasta 72 horas antes de abordar vuelos de repatriación.

Más de 8,000 migrantes están detenidos en cárceles privadas de Luisiana en espera de su expulsión (Foto: AFP) / Piero Hatto

¿CÓMO ACTÚA ICE EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE ALEXANDRIA?

El Centro de Preparación en Alexandria funciona como un hub logístico. ICE recoge allí a detenidos desde distintas partes del país y los clasifica por destino, nacionalidad y prioridad de expulsión. La agencia replica el modelo de distribución de compañías como FedEx, optimizando vuelos, escalas y recursos.

“Debemos operar como una corporación. ICE tiene que funcionar como una empresa de logística, pero con personas”, declaró Todd Lyons, director interino de ICE en abril de 2025.

La estrategia ha sido rentable: el costo diario de alojar a un migrante en Luisiana es hasta tres veces menor que en otras regiones, gracias a la participación de empresas privadas como Geo Group y LaSalle Corrections, responsables de operar las instalaciones.

OTRAS CÁRCELES DE LUISIANA BAJO EL SISTEMA DE ICE

Además de Alexandria, el ICE gestiona al menos ocho centros de detención adicionales en Luisiana, donde permanecen más de 8.000 migrantes esperando sus audiencias o deportaciones.

Listado de prisiones ICE en Luisiana:

Jonesboro

Winnfield

Oberlin

Richwood

Jena

Ferriday

Pine Prairie

Basile

LAS NUEVAS CÁRCELES PARA ALBERGAR A MIGRANTES

El 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó una ley que asigna US$45,000 millones a la expansión de su política migratoria. Nuevas instalaciones están en camino en Texas, Florida, Nueva Jersey y Michigan. En los Everglades, ya se habilitó un campo apodado “Alligator Alcatraz”. Además, ICE lanzó campañas públicas para incentivar la autodeportación, buscando reducir los costos judiciales y acelerar salidas voluntarias de personas sin sentencia firme.

Fotografía de la entrada al nuevo centro de detención Alligator Alcatraz en Ochopee, Florida (Foto: EFE/ Cristobal Herrera-Ulashkevich)

SOBRE EL AUTOR Sileña Cisneros Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.