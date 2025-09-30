Luego de haberte informado sobre el caso de un hombre de Missouri, que habló sobre “el mejor problema” que ha tenido a raíz de haber ganado el premio mayor del Powerball, toca comentarte lo que ha sucedido en otro estado de EE.UU. Resulta que ahí, en menos de una semana, hubo 2 ganadores de $50 mil en la misma lotería. Sí, una locura.

Eso se puede anunciar a raíz del último sorteo del juego (realizado el lunes 29 de septiembre), cuando los números ganadores fueron 1, 3, 27, 60, 65, el Powerball fue 16 y el Power Play 5x. Ese día, una persona de Connecticut acercó los cuatro primeros números y el Powerball, razón por la cual ya es dueña de $50 mil.

Lo curioso es que su victoria llegó unos días después de que otra persona persona del mismo estado también ganara la misma cantidad de dinero. Esta última participó en el sorteo del sábado 27 de septiembre, cuando los números ganadores fueron 10, 16, 32, 61, 66, el Powerball fue 4 y el Power Play 2x. Al igual que la anterior participante, acertó los cuatro primeros números y el Powerball.

De momento, no se sabe en qué lugares exactamente de Connecticut compraron sus respectivos boletos de la suerte, pero eso no le ha importado a mucha gente, ya que varios ya fueron a dicho estado para probar suerte ahí en cualquier local donde se pueda adquirir boletos de Powerball.

El próximo sorteo del Powerball

Si te estás preguntando cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te cuento que se realizará uno este miércoles 1 de octubre. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $174 millones, con la opción en efectivo de $80.7 millones.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

