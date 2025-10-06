Así como te di a conocer que en Ohio varias personas acabaron ganando en el Mega Millions tras el sorteo del viernes 3 de octubre, te cuento que ese mismo día, pero en otro estado de EE.UU., se registró una victoria muy impactante: alguien ganó $30 mil en el juego de lotería. Para que recibas más información al respecto, lee esta nota.

Con el fin de refrescarte la memoria, te indico que los números ganadores de aquella fecha fueron 18, 19, 38, 54, 57 y la Mega Ball fue 19. De todos ellos, la persona de esta historia, acertó los cuatro primeros más la Mega Ball. Es por esa razón que ahora le pertenece una fuerte suma de dinero.

El estado de EE.UU. donde compró su boleto de la suerte

Pero como lo más trascendental aquí es descubrir en qué estado adquirió su boleto de la suerte, te comento que, según NBC Connecticut, lo compró en Connecticut. No te puedo indicar el local exacto que visitó para obtener su ticket ni mucho menos el nombre de la afortunada persona porque esa información no se ha divulgado, al menos por ahora.

El momento en que una persona compra un boleto de Mega Millions en un local de Estados Unidos. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

El próximo sorteo del Mega Millions

En vista de que ya tienes el dato que era importante para ti, te recalco que este martes 7 de octubre hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $547 millones, con la opción en efectivo de $251.7 millones. ¿Te animas a participar?

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

