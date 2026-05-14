Connecticut acaba de convertirse en uno de los estados más duros contra ciertos operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La nueva ley SB 397, firmada por el gobernador Ned Lamont y vigente desde el 4 de mayo, ya está generando un fuerte debate a nivel nacional por las restricciones que impone a agentes federales durante operativos migratorios. La medida surge tras las críticas por acciones realizadas en distintas ciudades del país, donde oficiales aparecieron con el rostro cubierto y sin identificación visible. Ahora, el estado busca reforzar la protección de los derechos constitucionales de los residentes y limitar prácticas consideradas intimidatorias por legisladores y organizaciones civiles.

El gobernador Ned Lamont defendió en X la decisión y dejó clara su postura tras firmar la ley. “Connecticut no se quedará con los brazos cruzados mientras se violen los derechos constitucionales de las personas”, afirmó.

La ley SB 397 permitirá demandar a agentes por abusos

Uno de los puntos más importantes de la nueva legislación es que las personas podrán presentar demandas en tribunales estatales contra agentes federales acusados de violar derechos constitucionales durante operativos.

Además, la ley elimina ciertas protecciones legales para oficiales relacionados con arrestos falsos o procedimientos considerados abusivos. Legisladores demócratas, encabezados por el senador Gary Winfield, aseguran que la norma responde al aumento de prácticas intimidatorias en algunos operativos migratorios realizados por ICE.

La medida podría abrir la puerta a más acciones legales contra agentes federales en Connecticut, especialmente en casos donde existan denuncias por abuso de autoridad o violaciones a derechos humanos.

La ley SB 397 en Connecticut prohibiría que agentes de ICE utilicen máscaras o cubran su rostro durante operativos. | Crédito: Adam GRAY / AFP

Escuelas, hospitales e iglesias tendrán protección especial

La SB 397 también establece restricciones en varios espacios considerados sensibles o protegidos. Entre ellos se encuentran:

Escuelas

Hospitales

Iglesias y centros religiosos

Tribunales

En estos lugares, los agentes no podrán realizar arrestos relacionados con asuntos migratorios civiles a menos que cuenten con una orden judicial.

Según explicó el gobierno estatal, el objetivo es evitar que las familias tengan miedo de asistir a clases, buscar atención médica o acudir a espacios religiosos por temor a ser detenidas.

Agentes deberán mostrar su rostro e identificación

Otro de los cambios más comentados de la ley tiene que ver con la identidad de los oficiales durante operativos.

La normativa prohíbe el uso de mascarillas, capuchas u otras prendas que oculten el rostro de los agentes. Además, todos deberán portar una identificación visible con su nombre mientras participen en procedimientos dentro del estado.

La intención es que las personas puedan reconocer fácilmente a los oficiales en caso de denuncias o investigaciones relacionadas con abusos.

Connecticut aprobó la ley SB 397, una medida que permitiría demandar a agentes de ICE por presuntos abusos. | Crédito: Crédito OCTAVIO JONES / AFP

ICE podría enfrentar nuevas restricciones para operar

La ley también establece nuevos requisitos de capacitación para oficiales que trabajen en Connecticut. Según las autoridades estatales, los agentes deberán completar al menos 480 horas de entrenamiento.

Funcionarios locales señalaron que muchos agentes de ICE reciben alrededor de 376 horas de preparación, por lo que algunos podrían enfrentar limitaciones para participar en determinadas acciones dentro del estado.

“Defenderemos a nuestros ciudadanos aquí en Connecticut”, reiteró Lamont tras promulgar la polémica ley que ya genera reacciones en distintos sectores políticos del país.

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