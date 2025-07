Miles de migrantes que sueñan con obtener la ciudadanía estadounidense o trabajar legalmente en el país podrían enfrentar nuevas dificultades. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) planea introducir cambios importantes al examen de naturalización y al sistema de otorgamiento de visas H-1B, que permiten a trabajadores calificados extranjeros ingresar al mercado laboral de EE.UU.

Los ajustes, todavía en fase de evaluación, fueron confirmados por el actual director de USCIS, Joseph Edlow, quien advirtió que el examen de ciudadanía es “demasiado fácil” y que es momento de endurecer el proceso.

El examen de ciudadanía sería más difícil: ¿qué cambiará?

Actualmente, el examen de educación cívica que deben rendir los aspirantes a la ciudadanía incluye 100 preguntas posibles, de las cuales el oficial consular selecciona 10. Para aprobar, el solicitante debe responder correctamente al menos 6.

Pero bajo la nueva propuesta, ese número subiría a 12 respuestas correctas sobre 20 preguntas, un cambio que ya había intentado imponer la administración Trump durante su primer mandato.

“El examen, tal como está planteado actualmente, no es muy difícil. Es fácil memorizar las respuestas. No creo que estemos cumpliendo con el espíritu de la ley”, dijo Edlow en declaraciones a The New York Times.

La intención de Edlow es retomar esa metodología más exigente, argumentando que la ciudadanía no debería obtenerse de manera mecánica, sino que debe reflejar un mayor nivel de conocimiento cívico.

Una nueva medida amenaza con dejar fuera a miles de migrantes que buscan la ciudadanía. (Foto: Getty Images)

Cambios en la visa H-1B: ¿más trabas para trabajar en EE.UU.?

Además de los cambios en el examen, USCIS también evalúa modificar el programa de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados. Actualmente, estas se asignan mediante un sistema de lotería que distribuye 85.000 visas al año.

Edlow considera que este sistema debería premiar a las empresas que ofrecen salarios más altos, en lugar de elegir al azar. Esto podría cambiar radicalmente las posibilidades para muchos trabajadores que dependen del sistema actual para ser contratados por compañías estadounidenses.

USCIS planea endurecer el examen de ciudadanía y limitar las visas para migrantes. (Foto: Getty Images)

“La visa H-1B debería complementar, no suplantar, la economía y a los trabajadores estadounidenses”, aseguró el director de USCIS.

Para implementar estos cambios, el organismo deberá seguir un proceso de aprobación regulatoria federal, que incluiría consultas públicas y revisiones legales.

¿Cómo afectaría esto a los migrantes?

Estos ajustes podrían tener consecuencias directas para quienes:

Están estudiando para el examen de ciudadanía con el formato actual.

Planean solicitar la visa H-1B bajo las reglas vigentes.

Dependen de estos programas para regularizar su situación o progresar laboralmente.

Aunque todavía no hay fechas oficiales para los cambios, los migrantes deben mantenerse informados, ya que el nuevo enfoque del USCIS podría implementarse más temprano que tarde, especialmente en el actual contexto político.

Cambios inesperados podrían transformar el camino de muchos migrantes en EE.UU. (Foto: Getty Images)