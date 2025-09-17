Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están revelando historias inesperadas y dolorosas. En esta oportunidad, te quiero contar el caso de una familia detenida por agentes federales, pero, en cuestión de días, puesta en libertad. Conoce los detalles en los siguientes párrafos.

Según una información compartida por CBS News, las autoridades migratorias detuvieron a un adolescente de 16 años, de iniciales G. O., mientras compraba un sándwich en una panadería situada en Milford, Massachusetts. Este hecho fue grabado en video.

Los agentes de ICE creyeron en un primer momento que se trataba de un inmigrante que no poseía la documentación de residente legal , pero se dieron cuenta de su error al descubrir que se trataba de un menor de edad.

Este es el momento en que un agente federal detiene al adolescente de 16 años. (Crédito: CBS Boston / YouTube)

Esto provocó que sus padres, Itamar y Lenice, sientan gran preocupación. Para su fortuna, ICE decidió liberar al adolescente, pero le solicitaron algo inesperado: acercarse a sus instalaciones para recoger a su hijo.

Ante esta petición, los papás rechazaron en buscarlo, ocasionando que los agentes federales llevaran al menor de edad a su hogar para que esté nuevamente con su familia. Fue la ocasión perfecta para que el padre y la madre estén bajo custodia de ICE.

Itamar y Lenice fueron liberados tras estar recluidos en un centro de detención en Framingham. (Crédito: CBS Boston / YouTube)

Ahora están libres

Itamar y Lenice consideraron que pasarían la misma travesía de otros inmigrantes, quienes son detenidos, encarcelados y, posiblemente, deportados. Sin embargo, fueron liberados en cuestión de horas.

Si bien esto fue un alivio, ambos papás deberán llevar grilletes electrónicos en sus tobillos y asistir en dos semanas a una cita migratoria. Además, sienten una gran preocupación por la situación mental de su hijo de 16 años, ya que quedó afectada.

“Es muy incómodo ver a tu hijo pasar por esto, pero gracias a Dios lo superamos por hoy”, declaró Lenie al medio citado.