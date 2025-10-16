Un reciente caso ha generado indignación en la comunidad de Everett, situado en Massachusetts . Sucede que un menor de tan solo 13 años terminó bajo custodia de ICE por presuntamente haber amenazado con un arma blanca a uno de sus compañeros de escuela. Si quieres conocer los detalles de este caso, atento a los siguientes párrafos.

El caso lo protagoniza este adolescente de iniciales A. B. Según información de Univision Noticias, su accionar ocasionó que los agentes locales se presenten en la escuela pública donde recibe clases y así proceder a detenerlo.

Inmediatamente, el Departamento de Policía de Everett se contactó con su madre para informarle de la situación. Fue así que la mujer, de origen brasileño, se acercó a la sede para conocer qué ocurrió realmente; sin embargo, quedó sorprendida al enterarse de que su hijo estaba en manos de ICE.

La comunidad de esta menor de edad se ha manifestado. Solicitan que regrese a Massachusetts para que afronte el proceso correspondiente. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

La madre informó que, actualmente, el menor de edad está recluido en un centro de detención en Virginia, a ciento de millas de distancia de donde reside. Esto fue suficiente para que su comunidad manifieste su indignación por el trato que está recibiendo A. B.

“La Policía no contactó a ICE por el arresto reciente del joven. ICE opera de forma independiente y tiene la autoridad de acceder a ciertas bases de datos de la policía y tomar acción por su voluntad”, expresó Carlo Demaria, alcalde de Everett.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado información sobre la situación actual de este adolescente, lo que ha generado una gran preocupación en su madre. Por su parte, su comunidad está exigiendo que este niño sea regresado a Massachusetts para que afronte este proceso.

Los distintos residentes de Everett han manifestado su rechazado ante la presencia de agentes de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“(A. B.) debe regresar a casa ya. No la semana que viene. Debe pasar ya”, fueron las palabras efusivas de Jessica Gold, maestra del estudiante detenido.

Un dato interesante que debo revelarte es que esta familia cuenta con una solicitud de asilo pendiente desde el 2021, año que ingresó a Estados Unidos. No es sorpresa que los agentes federales de inmigración están priorizando en la detención de menores de edad. Por suponer, hace poco te conté el caso de un adolescente de 15 años que huyó de la Patrulla Fronteriza por temor a ser arrestado .