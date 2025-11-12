Danna Giraldo está viviendo un momento sumamente angustiante y confuso. Sucede que su esposo, Luis Enrique Roque, está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ; sin embargo, lo curioso de este caso es que su nombre no se encuentra en los registros de extranjeros detenidos por esta agencia.

Según información compartida por Univision Atlanta, la pesadilla para este inmigrante guatemalteco comenzó cuando sufrió un accidente menor en su vehículo. Ante el acción, el hombre se contactó con los efectivos policiales, una acción que desencadenó su actual situación.

Por las palabras de Danna, el hombre no contaba con licencia de conducir. Por esa razón, lo arrestaron y fue procesado a la cárcel del condado de Walton. A pesar de la situación, existió una luz de esperanza: su esposo podría salir bajo fianza.

Luis Enrique lleva 11 años residiendo en Estados Unidos. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Entonces, cuando quiso cumplir con el debido procedimiento, la mujer se enteró que Luis Enrique ya estaba en manos de ICE en cuestión de días, pero eso no fue lo único extraño. Sucede que el propio hombre le comentó que estaba arrestado con el nombre ‘Javier Martínez López’.

El panorama es complicado Danna, pues no puede iniciar un proceso legal para conseguir su liberación a la brevedad posible, ya que el nombre de su pareja no figura como persona detenida por inmigración.

Añadiendo a lo anteriormente indicado, el originario de Guatemala también padece de diabetes y necesita tomar su medicación diaria para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. No obstante, Danna está dudando si realmente está cumpliendo el tratamiento médico. Esto ha provocado que la mujer sienta desesperación al respecto.

El hombre permanece como recluido en un centro de detención para inmigrantes. Sin embargo, está procesado con otra identidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Estaba en proceso de estatus migratorio

Te comento que Luis Enrique Roque ha residido en Estados Unidos durante 11 años y estaba en proceso de ajuste de estatus por matrimonio; sin embargo, su detención ocasionaría que pierda esa posibilidad y termine deportado a su país de origen.