Una nueva tendencia de TikTok está llevando las clásicas bromas frente a las casas a un nivel mucho más agresivo. En San Diego, California, una vivienda terminó con daños en el marco de la puerta después de que una persona encapuchada llegara durante la noche y la pateara varias veces, dejando una factura de reparación que podría superar los $2,000.

El incidente ocurrió el viernes por la noche en una casa de Ocean Beach, sobre Newport Avenue. Tracy Van De Walker contó que el extraño apareció poco después de las 10 p. m., mientras su esposo dormía en el interior y el fuerte ruido lo despertó.

La propietaria calcula que las reparaciones podrían superar los $2,000 y aseguró que el episodio le generó preocupación por la seguridad de su hogar. (Foto: ABC 10 News / YouTube)

Una broma que terminó dañando la casa

Las cámaras de seguridad captaron al individuo acercándose a la vivienda. En las imágenes se observa cómo se da la vuelta, levanta una pierna y golpea repetidamente la puerta antes de salir corriendo del lugar.

El impacto no fue menor. El marco de la entrada quedó deteriorado y parte del yeso comenzó a desprenderse alrededor de la puerta. Para Van De Walker, lo que pudo parecer una simple broma terminó convirtiéndose en un problema costoso y preocupante para su familia.

“Él simplemente escuchó un ruido fuerte, golpes”, explicó Van De Walker a ABC 10 al describir lo que ocurrió cuando su esposo estaba dentro de la vivienda.

Otros casos registrados en California muestran que la tendencia lleva varios años provocando incidentes similares. (Foto: ABC 10 News / YouTube)

¿Qué es el “Door Kick Challenge”?

El ataque forma parte del llamado “Door Kick Challenge” (traducido al español como el “Reto de patear la puerta” o “Reto de la patada a la puerta”), una tendencia popularizada en TikTok y otras plataformas y que lleva las tradicionales bromas de tocar el timbre y salir corriendo al extremo. En algunos casos, los participantes no solo patean las puertas, sino que incluso utilizan bicicletas eléctricas para golpearlas.

Este tipo de incidentes comenzó a aparecer con mayor frecuencia desde 2023. En 2024, por ejemplo, una persona en la ciudad de Coronado llegó a combinar la acción con fuegos artificiales, mientras que en octubre del año pasado otro video mostró a alguien pateando una puerta en Lemon Grove mientras otra persona grababa la escena.

El incidente forma parte del llamado “Door Kick Challenge”, una tendencia viral que circula en TikTok y otras plataformas. (Foto: CBS News Sacramento / YouTube)

El costo de la broma

Van De Walker aseguró que el daño podría representar un gasto de miles de dólares, además de generar una sensación de inseguridad dentro de su propio hogar.

“Cuando alguien pone en riesgo la seguridad de tu casa, es algo muy perturbador y alarmante. Ya estoy pensando en daños de más de $2,000”, afirmó.

La vivienda de Ocean Beach se suma así a una lista de propiedades afectadas por esta tendencia.