Miles de fanáticos han comprado sus entradas no solo para visualizar el Super Bowl LX , cuyo número estelar será el enfrentamiento entre los New Englad Patriots y los Seattle Seahawks, también quieren presenciar el popular ‘Half Time Show’ protagonizado por Bad Bunny . Se trata de un hito histórico para la música latina, ya que el ‘Conejo Malo’ será el primer artista latino en solitario que liderará este escenario interpretando canciones sin la presencia de términos en inglés. Si bien existió muchas críticas por su elección para esta reciente edición, hubo fanáticos de este evento deportivo que aprendieron español para disfrutarlo al máximo, tal como el caso de Reed Little, un creador de contenido canadiense. En los siguientes párrafos te contaré cómo fue su experiencia al estudiar este idioma.

El intérprete de ‘Eoo’ lo advirtió hace pocos meses durante un monólogo en español en Saturday Night Live: “Si no entendiste lo que acabo decir, tienes cuatro meses para aprender (español)”. Con este mensaje, su postura fue clara: interpretará sus más grandes éxitos en el show de medio tiempo sin cambiar el idioma de sus letras.

Aunque existieron críticas por dicho mensaje, ya que habitualmente el emblemático escenario se ha caracterizado por contar con artistas estelares que interpretan canciones en inglés, otros fanáticos lo vieron como una buena oportunidad para aprender español.

Ese es el caso de Reed, quien comenzó a publicar videos practicando las composiciones de Benito Martínez. No ha sido un proceso fácil, ya que debió aprender las jergas; sin embargo, ha mostrado una buena evolución. Su esfuerzo le permitió el reconocimiento de seguidores.

Cuando se anunció que Bad Bunny será el artista estelar del Super Bowl LX, las críticas no tardaron. (Crédito: Angela WEISS / AFP)

“Les escribía a mis amigos: ‘Tienen que empezar a escuchar, a aprender español’. Deberíamos promover esto, deberíamos mostrarle a la gente que los gringos pueden aprender español. No es tan difícil, aprende español y participa”, fueron las palabras del joven influencer.

En cuestión de tiempo, el movimiento de aprender español por Bad Bunny ha tenido un efecto muy prometedor. Es más, la plataforma de idiomas Duolingo activó un curso intensivo de ‘Bad Bunny 101′ con el propósito de que los amantes del Half Time Show del Super Bowl puedan recordar y entender las canciones del artista de 31 años.

Lo curioso es que los usuarios inscritos siguen tomando dichas lecciones, demostrando que pretenden aprender completamente este idioma. Una vez más, Bad Bunny demostró que no solo se trata de un cantante; está representando un movimiento cultural.

El influencer canadiense ha demostrado tener una buena facilidad para expresar las jergas que mayormente se usan en las comunidades boricuas. (Crédito: @reedspeaks / Instagram)

Una semana perfecta para Bad Bunny

Benito Martínez coronará una semana perfecta con su participación en el Super Bowl LX, ya que el pasado domingo 1 de febrero obtuvo el gramófono a ‘Mejor álbum del año’ de los Premios Grammys 2026 con su reciente discografía ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Este galardón tendrá un significado especial para el artista urbano puertorriqueño que quedará marcado en la historia de la música latina: se convirtió en el primer artista masculino y de origen latino en obtener dicho premio en esta importante premiación vinculada a la industria musical.

