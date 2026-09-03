El FBI investiga un reporte que podría revelar una de las mayores filtraciones de documentos de identidad registradas en Norteamérica. La denuncia señala que decenas de millones de licencias de conducir pertenecientes a personas de Estados Unidos y Canadá estarían siendo ofrecidas en la dark web, aunque las autoridades todavía no han confirmado públicamente el alcance ni el origen de la información.

La alerta surgió después de que el periodista independiente especializado en ciberseguridad Brian Krebs informara sobre el descubrimiento de un sitio en la dark web que comercializaba copias digitales de millones de licencias de conducir.

Krebs aseguró que comprobó la autenticidad de los datos con nueve personas cuyos documentos supuestamente aparecían entre la información ofrecida.

Reuters informa que, ante la denuncia, el FBI confirmó que está revisando el caso. En un breve comunicado difundido el miércoles, la agencia señaló que estaba “investigando el incidente”, pero explicó que no podía proporcionar mayores detalles debido a que la investigación continúa abierta.

Millones de documentos podrían estar expuestos

La posible filtración genera preocupación porque las licencias de conducir contienen información utilizada para identificar a las personas. Si el alcance señalado se confirma, el incidente podría representar una de las mayores exposiciones de documentos de identidad emitidos por gobiernos en América del Norte y aumentar el riesgo de robo de identidad y fraude para millones de personas.

Krebs explicó que llegó hasta el sitio después de que este fuera promocionado en un foro ruso relacionado con el ciberdelito.

Como parte de esa promoción, los responsables incluso habrían utilizado su propia licencia de conducir como una muestra gratuita para demostrar el tipo de información que tenían disponible.

El periodista Brian Krebs descubrió un sitio que ofrecía copias digitales de estos documentos y aseguró haber confirmado su autenticidad con nueve personas. (Foto referencial: Freepik)

Un catálogo que iría más allá de las licencias

El servicio, identificado como Nexus, presuntamente afirmaba contar con decenas de millones de licencias de conducir de Estados Unidos y Canadá, pero el supuesto contenido no se limitaría a esos documentos: también incluiría millones de otras tarjetas de identificación y documentos de viaje, además de cientos de miles de registros médicos.

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento del sitio. Según Krebs, la base de datos de información robada parecía actualizarse en tiempo real, una señal que podría indicar que los datos estaban llegando desde una filtración activa y no únicamente de una colección de información obtenida en ataques anteriores.

Expertos advierten sobre el alcance

Zach Edwards, investigador de amenazas de la empresa de ciberseguridad Infoblox, describió el supuesto incidente como algo sin precedentes por su magnitud.

“Nunca ha habido una filtración de licencias de conducir a esta escala”, afirmó Edwards, quien además dijo que su propia licencia estaba disponible para la venta en el sitio.

El investigador también advirtió sobre las posibles consecuencias de que la filtración continúe.

Edwards señaló que el carácter aparentemente activo del ataque “significa que este ataque creó riesgos legítimos para la seguridad nacional de personas de alto perfil”.

El origen de los datos todavía no ha sido determinado y el sitio desapareció poco después de que Krebs publicara su investigación. (Foto referencial: Freepik)

Todavía no se conoce el origen de los datos

A pesar de la magnitud de la denuncia, todavía existen preguntas importantes sin respuesta. Reuters no pudo determinar de dónde procedían los datos robados, mientras que Krebs citó a un representante de IDScan.net, una empresa de Nueva Orleans dedicada a la verificación de identidad, quien indicó que la compañía estaba investigando el asunto.

El caso tomó un nuevo giro poco después de que Krebs hiciera público su reporte: el sitio de la dark web que ofrecía las licencias desapareció.

Mientras el FBI continúa investigando, todavía no se ha establecido públicamente quién obtuvo los documentos, cómo fueron sustraídos ni cuántas personas podrían estar realmente afectadas.