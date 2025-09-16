El director del FBI, Kash Patel, habló el lunes sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Patel aseguró que los agentes siguen cada pista para entender qué motivó el ataque.

El sospechoso es Tyler Robinson, de 22 años, acusado de disparar desde una azotea a más de 150 metros de distancia mientras Kirk, de 31 años, se dirigía a una multitud. Según Patel, la investigación incluye entrevistas a testigos y un análisis minucioso de pruebas electrónicas.

Fue en ese contexto que Patel reveló un hallazgo clave: “Lo que encontramos fue un intercambio de mensajes de texto en el que el sospechoso, Robinson, decía específicamente que tenía la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y que iba a hacerlo”, contó durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News.

Cuando le preguntaron a Robinson por qué planeaba el ataque, el joven respondió con frialdad. “Algunas formas de odio no se pueden negociar”, citó Patel, mostrando la gravedad de sus palabras.

El director añadió que, en entrevistas posteriores, Robinson “básicamente admitió” el crimen.

La investigación no termina ahí. Patel explicó que el FBI está revisando todas las comunicaciones del sospechoso para descartar que haya una red más amplia detrás del atentado.

“Estamos dedicando cada recurso a analizar a cualquier persona que haya estado en contacto con él, ya sea por llamadas, mensajes o redes sociales”, señaló.

Agentes federales confiscaron varios dispositivos de Robinson y de su pareja: computadoras, consolas de juego y teléfonos, que ahora están siendo analizados.

La fiscal general Pam Bondi elogió el trabajo conjunto de las autoridades locales y federales, adelantando que los fiscales de Utah buscarán acusarlo de asesinato en primer grado y podrían pedir la pena de muerte, una opción legal en ese estado.

Robinson tendrá su primera comparecencia en la corte este martes por la tarde.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

