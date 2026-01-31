Si tienes programado realizar un trámite bancario el lunes 16 de febrero, te adelantamos que las agencias estarán cerradas ese día. Para evitar sorpresas o malos momentos al llegar y encontrar las puertas cerradas, marca esta fecha en tu calendario y planifica con anticipación tus operaciones financieras. Recuerda que, aunque muchas gestiones pueden realizarse en línea, algunos trámites presenciales requieren atención en ventanilla, por lo que es mejor organizarte con tiempo. Si bien estás tomando tus previsiones, quizá una duda surge en este momento: ¿por qué ningún banco abrirá ese día en Estados Unidos? La respuesta en los siguientes párrafos.

Evita contratiempos antes de ir a un banco el 16 de febrero, ya que no atenderán al público (Foto: Freepik / AFP)

¿POR QUÉ LOS BANCOS CERRARÁN EL LUNES 16 DE FEBRERO EN EE.UU.?

Los bancos cerrarán este lunes 16 de febrero en Estados Unidos porque es feriado federal con motivo del Presidents’ Day o Día de los presidentes, que se celebra el tercer lunes de febrero. ¿En honor a quién se conmemora? A George Washington, primer presidente de EE.UU., nacido el 22 de febrero de 1732.

Cuando el mandatario falleció en 1799, los estadounidenses celebraron informalmente su cumpleaños en los años posteriores, pero no fue hasta 1879 que la fecha se oficializó y reconoció como fiesta nacional.

Desde 1896, cada año el Senado elige a uno de sus miembros, que se alternan entre los partidos, para leer el discurso de despedida de Washington, de 7.640 palabras, en una sesión legislativa el 22 de febrero o una fecha cercana, publica The New York Times.

Vale precisar que la idea para conmemorar un Día de los Presidentes surgió en 1968, año en el que el Congreso aprobó la Ley Uniforme de Días Festivos de los Lunes, que mencionaba la celebración de algunos feriados los días lunes con el fin de dar a los trabajadores fines de semana largos. Esta entró en 1971.

La imagen de George Washington se aprecia en el anverso de la moneda de 1 dólar (Foto: US Mint)

LOS BANCOS EN EE.UU. QUE CERRARÁN SUS PUERTAS ESTE 16 DE FEBRERO

Al ser un feriado federal, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados. Entre las entidades bancarias que no atenderán por ningún motivo al público este lunes 16 de febrero se encuentran:

Bank of America

Wells Fargo

JPMorgan Chase

Citibank

Goldman Sachs

U.S. Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass Bank

Chase Citibank

SunTrust Bank

Importante: el cierre de estos bancos por el feriado aplica a sus sucursales y sus oficinas administrativas. Si tienes que hace una transacción, recuerda que la banca en línea y los cajeros automáticos que no están dentro de las entidades financieras seguirán operando.

