Este fin de semana, el invierno en Estados Unidos vuelve a mostrar su cara más dura, y no solo en los lugares que “siempre” se congelan, como el Midwest o las Dakotas, sino también en zonas muy pobladas del noreste donde viven millones de personas que ya están acostumbrados a lidiar con la nieve, pero no con este nivel de peligro por frío extremo. Después de semanas marcadas por irrupciones de aire ártico, ahora se espera el episodio de frío más intenso de la temporada, con temperaturas extremas y una sensación térmica que, en algunos puntos, puede volverse directamente peligrosa para cualquiera que tenga que salir a trabajar temprano, esperar el bus escolar con sus hijos o manejar por la I‑95 antes del amanecer. No es un evento menor ni aislado: se trata de una combinación de aire asociado al vórtice polar, fuertes vientos y nieve que afectará a ciudades clave como Nueva York, Boston y Filadelfia, donde es habitual ver escenas de gente “abrigada hasta las orejas”, pero esta vez los expertos insisten en que no basta con ponerse un buen abrigo. Para muchas familias hispanas que viven en sótanos (basement apartments), casas antiguas con mala calefacción o que dependen de trabajos al aire libre como construcción, delivery o landscaping, este fin de semana puede representar un riesgo real para la salud si no se toman medidas extra.

Cuando uno revisa los reportes meteorológicos oficiales, queda claro que no se trata solo de “mucho frío”. El Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS) y el FOX Forecast Center coinciden en que este será un fin de semana crítico, especialmente para el noreste del país, donde incluso podrían emitirse advertencias o alertas por frío extremo. En términos prácticos, eso significa que la combinación de temperatura y viento puede llevar la sensación térmica a niveles que permiten que la piel expuesta se congele en cuestión de minutos, con riesgo de frostbite y de hipotermia si la exposición se prolonga. Para comunidades hispanas que viven en áreas como el Bronx, Passaic, Lawrence, North Philly o el área de Boston, donde muchas veces se comparte vivienda o se usan estufas de gas y hornillas para “reforzar” la calefacción, las autoridades insisten en priorizar la seguridad frente al frío sin recurrir a prácticas peligrosas en interiores.

Una mujer limpia la nieve de su casa en Winthrop, Massachusetts, el lunes 26 de enero del 2026 (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

EL VÓRTICE POLAR QUE ENTRA EN ESCENA

El responsable principal de este escenario es el vórtice polar, una gran masa de aire extremadamente frío que normalmente se mantiene cerca del Ártico, pero que en ocasiones desciende hacia latitudes más bajas y canaliza auténticos “golpes” de aire gélido hacia Estados Unidos. En esta oportunidad, los vientos del noroeste empujarán ese aire directamente sobre zonas densamente pobladas del noreste, en un patrón que los meteorólogos describen como el “polar punch” más fuerte de este invierno.

Según el National Weather Service, ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán de lleno este impacto, con ráfagas de viento que intensificarán la sensación térmica hasta niveles peligrosos para la salud, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana del sábado y del domingo. Para quienes viven en la costa Este y ya están pensando en el fin de semana y en el fútbol americano, los pronósticos advierten que las temperaturas “no van a levantar” mucho ni siquiera durante la tarde del domingo, cuando muchos saldrán a ver el gran partido del Super Bowl en bares, reuniones familiares o viewing parties en casa de amigos.

ESTADOS MÁS AFECTADOS Y SENSACIÓN TÉRMICA PREVISTA

Para entender mejor el alcance del frío, conviene ir por partes. Estas son algunas de las áreas que estarán bajo mayor riesgo durante el fin de semana, especialmente entre la noche del viernes y la mañana del sábado y domingo.

Regiones y ciudades con mayor impacto:

Noreste de EE. UU.: Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensilvania.

Área de los Grandes Lagos: especialmente zonas cercanas a los lagos y regiones interiores expuestas al viento.

Corredor de la Interestatal 95: desde Filadelfia hasta Boston, incluyendo el área metropolitana de Nueva York.

Sensación térmica estimada (wind chill):

Nueva York, Filadelfia y Boston: entre 15 y 25 grados bajo cero en la escala Fahrenheit, es decir, aproximadamente entre -15 °C y -20 °C.

Región capital de Nueva York (Albany): valores que podrían bajar hasta cerca de -25 °F, alrededor de -23 °C o menos.

Zonas interiores y elevadas: valores aún más bajos en momentos puntuales, especialmente en áreas alejadas de la costa y en zonas montañosas.

Estos datos se desprenden de los mapas y proyecciones publicados por FOX Weather, que muestran un descenso marcado de la sensación térmica entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo, con millones de personas bajo valores negativos. Para quienes viven en viviendas móviles, casas mal aisladas o departamentos viejos con ventanas que dejan pasar el aire, el llamado es a reforzar el aislamiento y a buscar refugio en centros de calentamiento (warming centers) si la calefacción no es suficiente.

Estas son algunas de las predicciones de FOX para el fin de semana en el noreste de Estados Unidos (Foto: FOX Weather)

FRÍO EXTREMO Y RIESGOS PARA LA SALUD

El NWS es claro en este punto: con estas condiciones, la congelación de la piel (frostbite) puede aparecer en cuestión de minutos si hay exposición directa, especialmente en manos, rostro y orejas. La hipotermia también es un riesgo real cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, algo que puede ocurrir no solo en la calle, sino también en interiores mal calefaccionados.

Principales riesgos asociados al frío extremo:

Congelación de la piel en pocos minutos cuando la sensación térmica desciende a valores muy negativos.

Hipotermia por exposición prolongada, incluso con temperaturas cercanas al punto de congelación si la ropa está húmeda o el viento es fuerte.

Mayor peligro para personas mayores, niños, personas sin vivienda y trabajadores que pasan muchas horas a la intemperie.

Toda esta información está respaldada por comunicados oficiales del National Weather Service, que recomienda limitar el tiempo al aire libre, vestir en capas, cubrir toda la piel posible y estar atentos a signos como entumecimiento, temblores intensos o confusión. Organizaciones como la Cruz Roja y agencias de emergencia también insisten en evitar el consumo de alcohol para “entrar en calor” y en revisar constantemente a vecinos mayores o personas que viven solas, algo especialmente importante en comunidades hispanas donde la red de apoyo vecinal suele ser clave.

NIEVE, VIENTO Y PROBLEMAS EN LAS CARRETERAS

Como si el frío no fuera suficiente, el evento estará acompañado por un sistema tipo “clipper”, conocido por desplazarse rápido y generar nevadas breves pero intensas, capaces de complicar el tráfico en cuestión de minutos. De acuerdo con el FOX Forecast Center, este sistema puede provocar momentos de visibilidad casi nula durante la conducción, especialmente el viernes por la noche y el sábado temprano, justo cuando muchos trabajadores hispanos salen o vuelven de turnos nocturnos en limpieza, restaurantes, hospitales o bodegas.

Acumulados de nieve previstos:

Nueva York (ciudad): entre 1 y 3 pulgadas.

Filadelfia y Albany: hasta alrededor de 1 pulgada.

Massachusetts costero (Boston): entre 3 y 5 pulgadas.

Zonas montañosas de Virginia Occidental: entre 5 y 8 pulgadas, con posibles alertas de tormenta invernal.

A esto se suman ráfagas de viento de 30 mph o más en algunos sectores, capaces de generar nieve volada (blowing snow) y reducir aún más la visibilidad, lo que aumenta el riesgo de choques en autopistas y calles secundarias. Las autoridades recomiendan manejar con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y llevar siempre en el auto mantas, linterna, cargador de teléfono y algo de agua y comida, un consejo especialmente útil para quienes hacen delivery o trabajan con apps de transporte durante el fin de semana.

El estado de Nueva York, nuevamente, será uno de los más afectados (Foto: AFP)

UN INVIERNO QUE NO DA TREGUA, PERO CON ALIVIO EN EL HORIZONTE

Este episodio se suma a un invierno que ya viene dejando condiciones muy duras en el noreste, con repetidas irrupciones de aire ártico y varias rondas de nieve que han desgastado tanto a las autoridades como a los residentes. Según datos del FOX Forecast Center, muchas zonas se encuentran por encima de sus promedios estacionales de nieve, lo que explica por qué cualquier nuevo sistema, aunque deje pocos acumulados, complica aún más la situación en calles, techos y servicios básicos.

La buena noticia es que los meteorólogos anticipan un cambio en el patrón atmosférico hacia mediados de mes, con un desplazamiento de la corriente en chorro (jet stream) que permitiría que el vórtice polar se retire más al norte y abra la puerta a temperaturas algo más suaves en el este del país. Eso no significa que el invierno haya terminado, pero sí que, después de este fin de semana extremo, podría llegar un respiro para millones de personas, incluidas las familias hispanas que ya cuentan los días para poder guardar, al menos por un tiempo, las capas extra de ropa, los guantes dobles y los trucos caseros para mantener caliente el hogar.

Aspecto clave Detalle principal Momento del evento Fin de semana (de viernes en la noche a domingo en la mañana), con el pico de frío entre madrugada y mañana. Región más afectada Noreste de EE. UU.: Nueva Inglaterra, Nueva York y Pensilvania, además del corredor de la I‑95. Otras zonas en riesgo Área de los Grandes Lagos y zonas interiores y elevadas, especialmente expuestas al viento. Causa principal Descenso de aire asociado al vórtice polar, empujado por vientos del noroeste sobre zonas muy pobladas. Ciudades clave Nueva York, Boston, Filadelfia y Albany, con impacto directo en millones de residentes hispanos. Sensación térmica estimada Entre -15 °C y -20 °C en Nueva York, Filadelfia y Boston; hasta -23 °C o menos en Albany y áreas interiores. Riesgos para la salud Congelación de la piel (frostbite) en minutos, hipotermia por exposición prolongada, especial riesgo para mayores, niños y personas sin vivienda. Poblaciones más vulnerables Comunidades hispanas en barrios densamente poblados, personas en sótanos, viviendas con mala calefacción y trabajadores al aire libre. Fenómenos adicionales Sistema tipo “clipper” con nevadas breves pero intensas y visibilidad reducida en carretera. Acumulados de nieve estimados NYC: 1–3 pulgadas; Filadelfia y Albany: hasta 1 pulgada; Boston costero: 3–5 pulgadas; montañas de WV: 5–8 pulgadas. Viento previsto Ráfagas cercanas o superiores a 30 mph, generando nieve volada y sensación térmica más baja. Impacto en carreteras Visibilidad casi nula en momentos puntuales, riesgo de choques en autopistas y necesidad de manejar con extrema precaución. Recomendaciones principales Limitar el tiempo al aire libre, vestir en capas, cubrir piel expuesta, revisar a vecinos vulnerables y preparar el auto para emergencias de frío. Contexto del invierno Invierno ya muy duro en el noreste, con nieve por encima del promedio en varias zonas. Perspectiva a corto plazo Se espera un cambio de patrón a mediados de mes, con el jet stream permitiendo un retiro del aire más frío. Tipo de alivio previsto Temperaturas algo más suaves en el este del país, sin que eso signifique el fin definitivo del invierno.

RECOMENDACIONES DURANTE LOS DÍAS MÁS FRÍOS DEL INVIERNO

Antes de que llegue el frío extremo

Revisar el pronóstico local del NWS y apps confiables varias veces al día para seguir cambios en alertas y avisos.

Preparar la vivienda: sellar filtraciones de aire, usar burletes, toallas o mantas en puertas y ventanas, y cerrar bien sótanos y áticos.

Verificar que la calefacción funcione correctamente y que haya combustible suficiente (gas, aceite, pellets o tanques llenos si se usa calefacción eléctrica portátil).

Tener a la mano mantas, edredones gruesos y ropa de cama extra para todos en casa, especialmente niños y adultos mayores.

Armar un kit de emergencia de invierno con agua, alimentos no perecibles, linterna, baterías, radio a pilas, botiquín y cargadores portátiles para el celular.

Cargar completamente celulares, laptops y baterías externas antes de que llegue la peor parte del evento por si se corta la luz.

Si alguien en casa usa equipos médicos eléctricos (oxígeno, CPAP, nebulizadores), coordinar con el médico, la compañía eléctrica y la red de apoyo un plan de respaldo.

Identificar centros de calentamiento (warming centers), bibliotecas, iglesias o centros comunitarios a donde se pueda ir si la casa se enfría demasiado.

Revisar que mascotas y animales de compañía tengan un lugar seco, protegido del viento y con agua que no se congele.

Cómo vestirse correctamente al salir

Vestir en varias capas de ropa suelta y ligera, en lugar de una sola prenda muy gruesa, para atrapar mejor el calor.

Usar una capa interna que mantenga la piel seca (que no sea de algodón si se hará esfuerzo físico), una capa intermedia de abrigo y una capa externa cortaviento y resistente al agua.

Llevar gorro o capucha que cubra la cabeza y, de ser posible, las orejas; por allí se pierde mucho calor corporal.

Usar bufanda o braga para cubrir boca y nariz y así calentar el aire que se respira y proteger pulmones.

Preferir mitones en lugar de guantes, porque mantienen los dedos más calientes, además de calcetines gruesos y botas resistentes al agua.

Evitar ropa húmeda o sudorosa; si se moja la ropa o los zapatos, cambiarlos lo antes posible.

Dos mujeres caminando por el puente de Brooklyn durante la pasada tormenta invernal en Nueva York (Foto: AFP)

Recomendaciones de salud frente al frío extremo

Limitar al máximo el tiempo al aire libre cuando haya sensación térmica muy por debajo de cero.

Estar atentos a signos de frostbite: piel entumecida, muy pálida, blanca o grisácea, textura dura o “encerada”.

Reconocer síntomas de hipotermia: temblores intensos, cansancio extremo, confusión, dificultad para hablar o somnolencia.

Si se sospecha frostbite o hipotermia, entrar de inmediato a un lugar cálido, quitar ropa mojada y buscar atención médica lo antes posible; en casos graves, llamar al 911.

Beber líquidos calientes (agua o infusiones) y evitar alcohol y exceso de cafeína, que pueden aumentar la pérdida de calor corporal.

No usar estufas, hornillas de gas o parrillas dentro de la casa para calentarse, por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Seguridad en casa durante el evento

Mantener la temperatura interior en un rango seguro, especialmente en hogares con bebés, adultos mayores o personas enfermas.

Tener a mano linternas y baterías en lugar de velas para evitar incendios durante cortes de energía.

No sobrecargar enchufes con demasiados calentadores eléctricos o alargadores en el mismo tomacorriente.

Abrir ligeramente los grifos en las noches más frías para evitar que las tuberías se congelen y revienten.

Revisar periódicamente detectores de humo y de monóxido de carbono para comprobar que funcionan bien.

Asegurar puertas, ventanas y cortinas para mantener el calor en el interior, usando plástico, cinta o toallas si es necesario.

Recomendaciones para quienes deben manejar

Evitar manejar durante la peor parte de la tormenta o del frío extremo, salvo que sea absolutamente necesario.

Antes de salir, revisar frenos, llantas, luces, limpiabrisas, nivel de anticongelante y que el tanque de gasolina esté, al menos, a la mitad.

Llevar en el auto: mantas, ropa extra, linterna, comida no perecible, agua, rascador de hielo, pala pequeña y cargador de teléfono.

Reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y asumir que puede haber hielo negro en el pavimento aunque no se vea.

Si el auto queda varado, quedarse dentro del vehículo, encender el motor solo por períodos cortos para ahorrar gasolina y evitar que la nieve bloquee el tubo de escape.

Cuidado de personas vulnerables y comunidad

Hacer check‑in frecuente con adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y vecinos que vivan solos.

Verificar que quienes viven en sótanos o casas con mala calefacción tengan mantas suficientes y sepan dónde acudir a un warming center si lo necesitan.

No dejar a niños ni mascotas solos en vehículos estacionados, aunque estén encendidos, por riesgo de intoxicación y fallas mecánicas.

Compartir información verificada en grupos de WhatsApp, Facebook o chats de edificio para alertar sobre cortes de luz, centros de refugio y cambios en el pronóstico.

Después del evento invernal

Salir con cuidado: las superficies pueden seguir resbalosas, con hielo o nieve compacta.

Evitar esfuerzo extremo al palear nieve, especialmente personas con problemas cardíacos; hacer pausas frecuentes y no levantar cargas demasiado pesadas.

Mantenerse alejados de cables caídos, ramas cargadas de hielo y estructuras inestables; reportar estos peligros a las autoridades locales.

Seguir usando ropa de abrigo en capas hasta que las temperaturas se normalicen, ya que el riesgo de hipotermia continúa incluso después de que pase la tormenta.

