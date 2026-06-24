Para millones de pasajeros, viajar en el Metro de Nueva York significa mucho más que desplazarse: es una rutina que mezcla prisa, calle y costumbres. Desde la charla con el que vende el café en la bodega de la esquina hasta los domingos en que las familias vuelan hacia los parques, el subway está en el centro del día a día. Dentro de ese paisaje urbano, los asientos naranja —y su textura muy reconocible, las marcas de muchas historias— han sido testigos de despedidas, regresos, partidos de fútbol celebrados con gritos en voz baja y largas jornadas laborales. Ahora, esa pieza del paisaje urbano está a punto de desaparecer: la MTA confirmó el reemplazo progresivo de los vagones que los contienen dentro de un plan de modernización que busca mayor confiabilidad y menos fallas mecánicas. Para quienes viven en Queens, el Alto Manhattan, Sunset Park o El Bronx, la noticia genera nostalgia y preguntas sobre cómo cambiará la experiencia diaria en los trenes.

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¿POR QUÉ DESAPARECERÁN LOS FAMOSOS ASIENTOS NARANJA?

Según The City Reporter, la decisión no apunta a los asientos por sí mismos, sino a los vagones que los alojan. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) planea retirar progresivamente trenes más antiguos —fabricados en la década de 1980— porque registran fallas mecánicas con más frecuencia que los modelos recientes. Reemplazarlos es parte de una estrategia para mejorar la confiabilidad del servicio, reducir retrasos y ofrecer vagones con tecnología moderna (pantallas, mejor aire acondicionado, sistemas de seguridad y accesibilidad).

Los asientos del Metro de Nueva York forman parte de la cultura neoyorquina (Foto: New York Transit Museum)

LOS TRENES QUE SERÁN RETIRADOS

La modernización contempla la salida gradual de dos modelos históricos. Aquí la tabla con la información principal:

Modelo Año de fabricación Líneas donde opera principalmente R62 1984 1, 3 y 6 R68 1986 B, D, N, Q y W

Estos vagones llegaron para reemplazar flotas aún más antiguas y, después de más de cuatro décadas, también se preparan para pasar a la historia.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁ EL CAMBIO?

La renovación forma parte del Plan de Capital 2025-2029 de la MTA, que incluye la compra de aproximadamente 1,500 nuevos vagones. La inversión supera los US$10,900 millones y permitirá sustituir alrededor del 22% de la flota actual. Aunque la retirada total se desarrollará durante varios años, el proceso ya avanza: hay planificación, diseño y cronogramas para introducir los nuevos trenes en distintas líneas según prioridades operativas.

La transición será gradual:

Fase inicial: llegada y pruebas de primeras unidades.

Fase intermedia: entrada en servicio en líneas seleccionadas.

Fase final: retiro completo de R62 y R68 según disponibilidad de nuevas unidades.

Muchos los odian, pero lo cierto es que esos asientos forman parte de la cultura del subway y de Nueva York (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

UN OBJETO COTIDIANO CONVERTIDO EN SÍMBOLO DE NUEVA YORK

Lo que para un turista puede ser “un asiento naranja”, para muchos neoyorquinos es memoria colectiva: el lugar donde esperaste una llamada importante, donde leíste tu primer libro en ruta al colegio o donde compartiste un asiento con un vecino de barrio en plena conversación. En comunidades hispanas de la ciudad, esos vagones forman parte de historias familiares: abuelos que recuerdan cuando pagaban menos y el olor del invierno en estaciones como 59th Street —Columbus Circle—; estudiantes que se bajan en Jackson Heights para un partido de fútbol; repartidores que pasan la madrugada subiendo y bajando del tren.

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