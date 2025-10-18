A pesar de que los padres de familia o tutores legales firmaron un permiso del distrito para que sus niños reciban atención médica en Texas, ahora deberán poner su rúbrica en otro documento si en caso quieren que sus menores sean atendidos. Se trata de un formulario que llegó a todas las escuelas del estado y que requieren una firma autorizada según una nueva ley. Si no lo hacen, se les negará cualquier tipo de atención, no importa si es urgente para el estudiante. ¿De cuál se trata exactamente? Nos estamos refiriendo al formulario de autorización SB12. A continuación, todo lo que debes saber sobre él.

EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN SB12

El formulario que debe firmarse para que los niños reciban atención médica en las escuelas de Texas, según la nueva ley, es SB12 de consentimiento parental. Para direccionarte a dicha página web solamente haz clic aquí.

Una vez que carga, leerás el siguiente texto: “Usted tiene el derecho fundamental de tomar decisiones sobre la educación y el control de su hijo. Nuestro objetivo como escuela es ser un aliado que le apoye en ese esfuerzo, proporcionando una enseñanza académica eficaz para maximizar el aprendizaje de los alumnos. Para alcanzar ese objetivo, también trabajamos para apoyar el bienestar general de nuestros estudiantes, de modo que puedan mantenerse centrados en sus estudios. El proyecto de ley 12 del Senado exige el consentimiento de los padres para lo siguiente:

Los estudiantes participarán en clubes estudiantiles.

Los estudiantes recibirán servicios relacionados con la salud escolar.

Los estudiantes recibirán orientación escolar y servicios relacionados con la salud mental en la escuela”.

Formularios SB12 de consentimiento parental que deben firmar los padres en Texas (Foto: Aldine)

Debido a que estamos hablando de temas de salud, nos centraremos en los dos últimos puntos. Por ello, es importante que sepas que tanto para otorgar el “Consentimiento de los padres/tutores para los servicios de la oficina de salud”, así como “Aviso y consentimiento para los servicios de orientación escolar y salud mental”, te darán dos opciones, léelas cuidadosamente antes de marcar alguna de ellas:

Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba servicios rutinarios relacionados con la salud en la escuela durante el año escolar 2025-2026. Entiendo que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento por escrito.

NO doy mi consentimiento para que mi hijo reciba servicios rutinarios relacionados con la salud en la escuela durante el año escolar 2025-2026. Entiendo que se comunicarán conmigo en caso de emergencia o cuando surjan problemas de salud.

Vale precisar que el consentimiento que se otorga mediante este formulario es válido durante el año escolar actual, a menos que se revoque antes. De ser así, puedes actualizar tu decisión en cualquier momento, solo tienes que enviar una nota firmada a la escuela.

¿Qué servicios cubre el Consentimiento de los padres/tutores para los servicios de la oficina de salud?

Los servicios pueden ser prestados por personal escolar cualificado, incluyendo enfermeras y entrenadores deportivos. Es preciso mencionar que este consentimiento no sustituye a un plan de salud individualizado, un plan 504 u otro documento exigido por la ley. Estos son:

Enfermedades, primeros auxilios y evaluación de lesiones.

Seguimiento de enfermedades crónicas (por ejemplo, asma, diabetes).

Revisiones médicas obligatorias por el estado: visión, audición, escoliosis.

Valoración del estado de embriaguez.

Acantosis nigricans.

Asistencia durante enfermedades o síntomas físicos en la escuela.

Coordinación de servicios sanitarios.

Prevención de enfermedades causadas por el calor y asistencia en caso de lesiones para los estudiantes deportistas.

¿Qué servicios cubre el Aviso y consentimiento para los servicios de orientación escolar y salud mental?

Servicios de asesoramiento rutinario. La ley de Texas exige que los orientadores escolares presten servicios como parte de un Programa Integral de Orientación Escolar, que incluye:

Plan de estudios orientativo para ayudar a los alumnos a desarrollar todo su potencial educativo.

Servicios receptivos que apoyan a los alumnos que se enfrentan a problemas personales.

Sistema de planificación individualizada para ayudar a los alumnos a gestionar sus objetivos académicos y profesionales.

Sistema de apoyo para ayudar a los maestros, el personal y las familias a respaldar el desarrollo de los alumnos.

Los consejeros escolares certificados prestan habitualmente servicios tales como:

Asesoramiento sobre oportunidades académicas, profesionales y de educación postsecundaria.

Prevención e intervención tempranas en materia de salud mental.

Desarrollo de habilidades emocionales y sociales.

Prevención, intervención y postvención en materia de abuso de sustancias y suicidio.

Apoyo informado sobre el duelo y el trauma.

Promoción de un clima escolar seguro, solidario y positivo.

Intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo.

Desarrollo positivo de los jóvenes.

Estos servicios no se consideran tratamiento psicológico o psiquiátrico según la ley de Texas.

Servicios no rutinarios. De acuerdo con la ley estatal, antes de administrar un cuestionario sobre el bienestar de los estudiantes, un formulario de evaluación de salud o recomendar atención adicional de salud mental, Aldine ISD hará lo siguiente:

Proporcionar a los padres una copia del cuestionario, formulario o materiales; y

Obtener el consentimiento de los padres para continuar.

“No se realizarán encuestas, pruebas de detección ni se prestarán servicios adicionales de atención de salud mental sin su permiso previo por escrito. Los padres tendrán acceso a todos los materiales utilizados”, se lee.

Consentimiento parental

Según la legislación de Texas, los empleados de Aldine ISD deben contar con su consentimiento por escrito antes de poder proporcionar a su hijo cualquier servicio relacionado con la salud mental, a menos que dichos servicios sean exigidos por la ley.

Si no estás convencido, pues revocar tu decisión (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!