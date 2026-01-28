En los últimos días, Florida empezó a mostrar una cara poco habitual para quienes están acostumbrados a vivir entre el calorcito del Caribe, las tardes eternas en la piscina del condominio y las noches de paseo por South Beach o la Calle Ocho con manga corta. El descenso brusco de las temperaturas no solo sorprendió a residentes y turistas, sino que también encendió las alertas de los servicios meteorológicos, que hablan del aire más frío en más de una década para buena parte del estado. Cuando el termómetro cae tan rápido, conviene detenerse a entender qué está pasando y qué podemos esperar, sobre todo en comunidades hispanas muy numerosas como las de Miami, Hialeah, Doral, Orlando o Kissimmee, donde muchas familias vienen de países tropicales y no tienen la costumbre de lidiar con heladas, sensaciones térmicas muy bajas o advertencias por el clima extremo.

Este no es un frente frío más: los meteorólogos advierten que podría ser el episodio más intenso en más de 15 años para el sur y centro de Florida, con valores comparables al similar fenómeno del 2010, cuando se congelaron cultivos, se vieron iguanas cayendo de los árboles y muchos floridanos tuvieron que aprender, casi de golpe, cómo es vivir un invierno “de verdad” en el “Sunshine State”.

UN DESCENSO QUE YA SE SIENTE EN EL SUR DE FLORIDA

Desde comienzos de semana, el sur del estado experimenta el frío más marcado de la temporada invernal. Entre el lunes y el martes, el termómetro cayó más de 20 grados Fahrenheit en varias zonas, algo poco común incluso para esta época del año, después de días en los que muchos seguían yendo a la playa o al parque con ropa ligera.

Para tener una idea más concreta, durante la madrugada del martes se registraron valores similares a estos en áreas metropolitanas de Miami-Dade y Broward:

Davie: alrededor de 48 °F (9 °C).

Miami Beach: cerca de 53 °F (12 °C).

Kendall (sectores interiores): en torno a 42 °F (6 °C), con sensación aún más baja por el viento.

A esto se suma un factor clave: el viento. Las ráfagas persistentes han provocado que la sensación térmica sea, en promedio, unos 5 grados Fahrenheit (3 °C) más baja, haciendo que el frío se sienta con mayor intensidad desde primeras horas de la mañana, especialmente para quienes esperan el bus escolar, trabajan en construcción, hacen delivery o comienzan jornada en mercados y almacenes al aire libre.

Este fin de semana, Florida podría soportar temperaturas récord por la presencia de un aire ártico que está llegando al estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

ADVERTENCIAS ACTIVAS Y CONDICIONES EN EL RESTO DEL ESTADO

Mientras el sur de Florida enfrenta temperaturas inusualmente bajas, el norte y el centro del estado están bajo advertencias por tiempo frío, con sensaciones térmicas que descienden al rango de los 20 y 30 °F (entre -6 °C y -1 °C) en algunas zonas. En la costa este se mantienen avisos por viento fuerte en el mar y advertencias por corrientes de resaca, al menos hasta la tarde, lo que afecta a quienes suelen acercarse a la playa incluso en invierno para caminar, pescar o simplemente ver el amanecer.

El Servicio Meteorológico Nacional también informó que ciudades del centro del estado, como Orlando, han registrado o podrían registrar mínimas cercanas a los 28 °F (-2 °C), un valor poco frecuente para uno de los principales destinos turísticos del país. Allí, la temperatura impacta no solo a residentes, sino también a miles de visitantes que llegan a los parques temáticos con suéteres delgados, sin imaginar que terminarán buscando gorros y guantes en las tiendas de recuerdos. En el norte de Florida y el Panhandle, algunas localidades han visto temperaturas por debajo de 25 °F (-4 °C), con avisos de heladas y advertencias de frío extremo en ciudades como Tallahassee y Gainesville.

¿QUÉ SE ESPERA DÍA POR DÍA ANTES DEL FRENTE MÁS INTENSO?

Durante el resto de la semana, el patrón será de aire frío y seco, con ligeras variaciones entre el sur y el centro de Florida. El ambiente se mantendrá fresco en las mañanas, algo más agradable en las tardes y con un nuevo descenso marcado al acercarse el fin de semana, cuando ingrese el frente más intenso.

Pronóstico resumido para el sur de Florida:

Día Condición general Temperaturas estimadas Lluvia aproximada Miércoles Ambiente fresco, mañana fría y tarde algo más templada Mín: 51 °F (11 °C) | Máx: 69 °F (21 °C) 20% Jueves Fresco y seco, típico día de “frío rico” Mín: 50 °F (10 °C) | Máx: 70 °F (21 °C) 0% Viernes Más nubes y algunos aguaceros pasajeros Mín: 57 °F (14 °C) | Máx: 70 °F (21 °C) 30% Sábado Llegada del frente frío intenso, viento y chubascos Mín: 55 °F (13 °C) | Máx: 68 °F (20 °C) 30%

Pronóstico resumido para Orlando y el centro de Florida:

Día Condición general Temperaturas estimadas Comentario rápido Miércoles Frío en la mañana, fresco en la tarde Mín: 35–38 °F (2–3 °C) | Máx: 60–62 °F (16–17 °C) Madrugada para abrigo completo. Jueves Muy fresco, cielo mayormente despejado Mín: 32–35 °F (0–2 °C) | Máx: 62–65 °F (17–18 °C) Posibles heladas en áreas interiores. Viernes Nubes parciales, leve repunte diurno Mín: 36–40 °F (2–4 °C) | Máx: 64–67 °F (18–19 °C) Mañana fría, tarde relativamente cómoda. Sábado Nuevo descenso por frente frío más fuerte Mín: 34–38 °F (1–3 °C) | Máx: 60–63 °F (16–17 °C) Viento más intenso, ambiente más cortante.

DOMINGO 1 DE FEBRERO: EL DÍA MÁS FRÍO EN AÑOS

La expectativa está puesta en el domingo. De acuerdo con los meteorólogos, el frente frío más fuerte en unos 15 años llegará con toda su intensidad durante la noche del sábado, y sus efectos se sentirán con mayor claridad el domingo 1 de febrero y la mañana del lunes, justo cuando muchas personas retoman actividades, van a misa, llevan a los niños a entrenar o se preparan para la escuela.

Para el sur de Florida se estiman:

Mínimas: entre 34 y 38 °F (1–3 °C) en zonas del interior, con valores algo más altos en la costa.

Máximas: entre 54 y 57 °F (12–14 °C) durante la tarde, con sensación más baja por el viento.

Cielo mayormente soleado, pero con viento del norte que hará sentir aún más el frío, sobre todo en áreas abiertas y cercanas al mar.

En Orlando y buena parte del centro del estado, las mínimas podrían ubicarse ligeramente por debajo del punto de congelación en zonas interiores, con heladas aisladas en áreas rurales y alrededores de la ciudad. Las máximas se mantendrían en torno a los 50 y bajos 60 °F (10–16 °C), también con viento frío, algo que los turistas que caminan largas distancias entre parques sentirán de inmediato. No se descarta que se acerquen o rompan récords locales de temperatura mínima en algunas estaciones, sobre todo en el interior.

“Un fuerte frío estará llegando el sábado. Probablemente este sea el más fuerte en 15 años. La masa de aire ártica viene desde el centro de Canadá y Estados Unidos y arribará al sudeste del país y golpeará también a Cuba. La semana sigue fría y, para colmo, el fin de semana llega ese potente frente frío”, comentó Javier Serrano, meteorólogo de Univision23 en Miami.

De acuerdo con Univision23, hay estos pronósticos para el domingo a las 7 de la mañana:

Ciudad Temperatura real (°F) Temperatura real (°C aprox.) Sensación térmica (°F) Sensación térmica (°C aprox.) Tallahassee 20 °F -7 °C 9 °F -13 °C Jacksonville 22 °F -6 °C 9 °F -13 °C Orlando 26 °F -3 °C 13 °F -11 °C Tampa 32 °F 0 °C 23 °F -5 °C Naples 39 °F 4 °C 31 °F -1 °C West Palm Beach 34 °F 1 °C 24 °F -4 °C Miami 36 °F 2 °C 28 °F -2 °C Key West 52 °F 11 °C 52 °F 11 °C

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA AFRONTAR EL FRÍO

Sin dramatizar, pero con sentido común, estas son algunas medidas que conviene tener en cuenta, especialmente en comunidades hispanas de Florida acostumbradas más bien al calor:

Abrigarse en capas, usando camiseta de algodón o térmica, suéter o hoodie y una chaqueta cortaviento, sobre todo durante la madrugada y primeras horas del día.

Proteger a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie toda la noche, y resguardar plantas sensibles al frío, como muchas ornamentales tropicales comunes en patios de Miami, Orlando o Tampa.

Evitar exposiciones prolongadas al aire libre cuando las temperaturas estén en su punto más bajo, sobre todo para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y niños pequeños.

Revisar sistemas de calefacción, estufas portátiles y calefactores eléctricos, asegurando buena ventilación y evitando el uso de parrillas o generadores dentro de la casa o el garaje.

Si conduces de madrugada o de noche hacia el norte del estado, manejar con precaución por posibles zonas con pavimento resbaloso, neblina densa o puentes más fríos que el resto de la vía.

Tener a mano mantas, suéteres extra y, si es posible, un pequeño kit de emergencia en el auto (agua, snack, linterna, cargador de celular).

Cuidar especialmente a personas en situación de calle; si ves a alguien durmiendo afuera en noches muy frías, puedes llamar a las líneas locales de ayuda o a los servicios de la ciudad para que lo orienten hacia un refugio.

Seguir las indicaciones de las escuelas y distritos escolares sobre posibles cambios de horario o actividades al aire libre, especialmente en el centro y norte de Florida.

Mantenerse informado a través de canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, oficinas locales de manejo de emergencias y medios de comunicación locales en español, que suelen actualizar con frecuencia ante eventos de tiempo peligroso.

Florida atraviesa un episodio climático poco habitual que merece atención. No es momento de alarmarse, pero sí de prepararse con calma, ajustando rutinas diarias, revisando el clóset y cuidando a quienes son más vulnerables en casa. Este fin de semana, el abrigo no será un accesorio opcional ni solo un detalle de moda: será la forma más sencilla de pasar sin sobresaltos por el frente frío más intenso que ha visto el estado en muchos años.

Florida es un estado más acostumbrado al sol y calor, no a las temperaturas bajas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

