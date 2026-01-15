Cuando los residentes de Nueva York pensaban que las condiciones meteorológicas favorables se mantendrían en el estado, deberán prepararse ante la llegada de un sistema de aire ártico que cambiará los valores térmicos de manera sorprendente. Esto invitaría a sus ciudadanos que nuevamente procuren en usar ropa abrigadora para evitar cualquier tipo de mal; sin embargo, la duda surge desde cuándo se registrará este mal tiempo. Si resides en la Gran Manzana, presta atención a los siguientes párrafos porque te revelaré desde que día de la próxima semana se sentirá este clima gélido y cómo protegerte correctamente.

Para la presente semana, los valores térmicos también se encontraban en un rango bajo, aunque no tan drásticos. Por ejemplo, los reportes meteorológico de Telemundo 47 señalan que, durante la tarde del pasado 14 de enero, las temperaturas máximas fueron de 50 °F.

En el día de hoy, se hizo presente un primer frente frío que trajo consigo aire gélido; las temperaturas alcanzaron los 40 °F en horas de la mañana. Es más, conforme transcurran las horas hasta la noche, los valores llegarían a mínimas de 20°F.

A lo largo de la jornada, el medio citado señaló que también habrán fuertes vientos que alcanzarían velocidades de hasta 30 mph (48 km/h).

La tendencia invernal seguirá presente hasta el viernes 16 de enero, con valores térmicos mínimos de 20°F durante la mañana. Aunque se prevé un ligero ascenso térmico para el sábado 17, la llegada de un segundo frente frío volverá a sumir a la región en un ambiente gélido a partir de la próxima semana.

Para la presente semana, las temperaturas alcanzarían mínimas de 20°F. (Crédito: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

Cuáles serán las temperaturas mínimas de la próxima semana

Según lo señalado por el medio citado, a inicios y mediados de la semana entrante se registrarán temperaturas mínimas de 20 °F durante la mañana. A pesar de este ambiente gélido, los pronósticos señalan nulas posibilidades de nieve y lluvias.

El panorama climático cambiará para el jueves 22 de enero. Según los reportes indicado por el portal Weather 25 , se prevé una precipitación ligera helada. La tendencia seguirá para el fin de semana (desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero), con ciertas chances de lluvias débiles dispersas.

A mitades de la próxima semana, se registrarían ligeras lluvias heladas en esta área. (Crédito: EFE/ Angel Colmenares)

Cómo afecta el clima gélido al cuerpo humano

Distintos estudios coinciden que, como primer paso, el cuerpo tiene respuestas defensivas ante el clima frío, tales como vasoconstricción, temblores, aumento de la presión y del pulso. Sin embargo, si el organismo está expuesto intensamente o por más tiempo de lo permitido, los riesgos son más severos.

La persona podría sufrir de un infarto, arritmias, neumonía, hipotermia y congelación, especialmente si se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Para evitar estas posibles consecuencias, es necesario usar capas de ropa suelta (de lana o sintético), cubrir extremidades y rostro, y limitar el tiempo al aire libre. Siguiendo estos pasos, contrarrestarás a gran medida el frío

