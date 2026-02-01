Una intensa ola de frío provocó la suspensión total de vuelos la tarde del domingo en uno de los aeropuertos más importantes de Florida, luego de que se activara una emergencia en una torre de control aéreo. El episodio ocurrió en medio de temperaturas inusualmente bajas que afectan a gran parte del estado y que han generado múltiples alertas meteorológicas. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió inicialmente una orden de ground stop tras recibir un aviso por un “posible incendio” en la torre.

El New York Post informa que, como medida preventiva, el personal evacuó la instalación mientras se evaluaba la situación, y se advirtió que existía una probabilidad “media” de que la suspensión de vuelos se extendiera.

Horas más tarde se confirmó que el incidente tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Orlando, donde el frío extremo, con temperaturas cercanas a los 43 grados, provocó la activación automática de un rociador del sistema de supresión de incendios.

La FAA ordenó un ground stop por un “posible incendio”, que luego se atribuyó a la activación de un rociador causada por las bajas temperaturas. (Foto: AFP)

Una vez identificada la causa real, la FAA levantó la orden y las operaciones comenzaron a normalizarse alrededor de las 4:15 p. m.

El impacto en los pasajeros fue inmediato. De acuerdo con datos de FlightAware, al menos 213 vuelos registraron demoras de entrada o salida en el aeropuerto más transitado del estado, lo que generó retrasos en cadena y complicaciones para miles de viajeros.

El incidente coincidió con una jornada histórica en términos climáticos. Varias ciudades de Florida rompieron récords de temperatura mínima para el mes de febrero, entre ellas Orlando, donde el termómetro cayó hasta los 24 grados, superando la marca previa de 1936.

Más de 200 vuelos resultaron demorados en el aeropuerto más transitado del estado. (Foto: AFP)

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por frío extremo en todos los condados del centro-este de Florida.

Las autoridades alertaron sobre sensaciones térmicas peligrosamente bajas, con valores que podrían descender hasta entre 14 y 20 grados, y pidieron a la población tomar precauciones para proteger su salud, sus hogares y sus mascotas.

El hecho se dio en medio de una histórica ola de frío que dejó récords de temperatura y advertencias por frío extremo en Florida. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Ola de frío histórica en Florida

Telemundo52 informa que Florida atraviesa una ola de frío invernal histórica, con temperaturas que cayeron muy por debajo de lo normal para esta época, generando alertas de frío extremo en gran parte del estado. El fenómeno forma parte de un avance de aire ártico que también ha provocado condiciones inusuales como reportes de copos de nieve en zonas como Tampa, Tallahassee o Gainesville, algo poco común en el “Estado del Sol”.

Las temperaturas mínimas han sido las más bajas registradas en años en varias localidades y en el sur de Florida ciudades como Miami también experimentaron marcadas bajas térmicas que podrían convertirse en récord si se confirman los datos. Según WPLG Local 10, estos valores tan fríos generaron advertencias por sensaciones térmicas peligrosas y sorprendieron tanto a residentes como a meteorólogos.

Debido a esta ola de frío, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de clima invernal en varios condados y existe incluso la posibilidad de nieve ligera o “flurries” en algunos puntos de la península durante el episodio más frío.

Aunque estos eventos son breves y no suelen producir acumulación, son indicadores de lo inusual del clima actual en Florida.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!