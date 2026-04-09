El frío extremo regresó a Nueva York justo cuando muchos ya habían empezado a guardar los abrigos gruesos y a confiar en que la primavera, por fin, se iba a quedar. Pero esta semana la ciudad volvió a sentir ese golpe de aire helado que obliga a salir con chaqueta, bufanda y, en algunos casos, hasta guantes otra vez. En barrios como Washington Heights, Jackson Heights, Sunset Park o el Bronx, donde ya se empieza a notar más gente en la calle y los parques suelen llenarse en abril, el ambiente ha cambiado de golpe: viento incómodo, temperaturas por debajo de lo normal y hasta algunas nevadas ligeras en zonas del noreste de Estados Unidos. Para quienes viven el día a día en la metrópoli, este regreso del clima extremo se siente como una pausa inesperada en una primavera que todavía no termina de arrancar.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL CLIMA DE NUEVA YORK?

Desde el 8 de abril, un frente frío procedente de Canadá volvió a empujar aire polar hacia el noreste de Estados Unidos, provocando temperaturas claramente más bajas de lo habitual en Nueva York. Este tipo de cambios no son raros en abril, un mes conocido por su inestabilidad, pero sí pueden sorprender porque llegan justo cuando muchos esperan días más suaves y agradables.

En términos prácticos, esto es lo que se está viendo:

Máximas entre 4∘C y 10∘C.

Sensación térmica más baja por efecto del viento.

Posibilidad de lluvias y nevadas ligeras en sectores puntuales.

Un ambiente más parecido al final del invierno que a una primavera estable.

Centros meteorológicos como el FOX Forecast Center han seguido de cerca este patrón y advierten que el aire frío seguirá dominando durante varios días más.

Los ciudadanos de Nueva York se han visto en la obligación de sacar nuevamente sus abrigos (Foto: aFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ EL FRÍO?

La pregunta que muchos se hacen en Nueva York es simple: ¿cuándo se va este frío? La respuesta, por ahora, es que no será inmediato.

Los pronósticos apuntan a que:

El frío se mantendrá al menos hasta el fin de semana posterior al 8 de abril.

Las máximas seguirán moviéndose entre 7∘C y 13∘C.

Las mínimas podrían bajar hasta 0∘C y 5∘C en algunas noches.

En otras palabras, todavía quedan varios días con un ambiente más propio de marzo que de abril. No se trata de una tormenta invernal severa, pero sí de un descenso suficiente para alterar la rutina de quienes salen temprano a trabajar, llevan a los niños a la escuela o pasan largas horas usando el subway y caminando por la ciudad.

¿CUÁNDO SUBIRÁN LAS TEMPERATURAS?

La buena noticia es que este episodio no debería durar demasiado. Abril suele comportarse como un mes de transición en Nueva York, con cambios bruscos entre jornadas frías y otras mucho más agradables.

Según registros de AccuWeather, el mes suele evolucionar así:

Inicio de abril: máximas cercanas a 13∘C.

Mitad de mes: ascenso progresivo.

Final de abril: valores cercanos a 20∘C o 21∘C.

Eso significa que el alivio térmico debería empezar a sentirse con más claridad en la segunda mitad del mes, cuando regresen más días templados y las calles vuelvan a tener ese ambiente más típico de primavera en la ciudad.

ABRIL, UN MES CAMBIANTE

Si algo saben bien los neoyorquinos, incluidos muchos latinos que viven entre Manhattan, Queens y Brooklyn, es que abril no se puede dar por hecho. Un día puedes salir con café caliente en la mano y una chaqueta pesada, y al siguiente caminar con una prenda mucho más ligera. Esa irregularidad es parte del clima local y también de la vida en una ciudad donde todo cambia rápido.

Lo que queda del mes podría traer:

Días frescos combinados con otros más templados.

Entre 8 y 15 jornadas con lluvia.

Temperaturas medias entre 5∘C y 15∘C.

Algunos picos que pueden superar los 20∘C.

Medios como NBC también coinciden en que, pese a este arranque frío, la tendencia general de la primavera 2026 apunta a temperaturas más suaves conforme avance abril.

Las bajas temperaturas en Nueva York están dejando unas pequeñas precipitaciones (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

En pocas palabras, el frío que volvió a Nueva York es real y todavía seguirá unos días más. No cambia el rumbo de la temporada, pero sí retrasa un poco esa sensación de primavera plena que muchos ya esperaban ver en Central Park, en las terrazas de Queens o en las calles llenas de movimiento en Brooklyn.

Por ahora, toca seguir con capas extra y revisar el pronóstico antes de salir de casa. Aun así, todo indica que en las próximas semanas la ciudad irá dejando atrás este último tirón de frío para encaminarse hacia días más templados.

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