El crudo invierno en Nueva York ha alcanzado niveles que obligan a sus habitantes a extremar precauciones. Más allá de la incomodidad del frío, existe un peligro silencioso y potencialmente mortal en caso no se actúe inmediatamente: la hipotermia. En realidad, sus señales son sutiles y pueden confundirse con un cansancio común, pero esto retrasaría una respuesta vital. En los siguientes párrafos, te explicaré cómo reconocerlas y qué medidas inmediatas debes tomar para que protejas a tu entorno familiar.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los neoyorquinos experimentarán una cruda congelación durante este fin de semana. Se espera que los valores térmicos se sitúen por debajo del punto de congelación (25 °F).

Es más, la presencia de vientos que alcanzarán velocidades de hasta 40 mph permiten que las sensaciones térmicas sigan siendo preocupantes. Por consecuente, una persona que no está abrigada está expuesta a un riesgo mortal.

Es crucial explicar que, durante esta semana, se anunció que al menos 10 residentes de la ciudad de Nueva York fallecieron a causa del clima gélido, de acuerdo a una información de NBC New York . De este total, 7 víctimas se relacionan a la hipotermia.

Las personas que viven en las calles de Nueva York están expuestos a la hipotermia. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Qué es la hipotermia y por qué es peligroso

Para que tengas una mejor comprensión de este término, tomaré la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): condición peligrosa que ocurre cuando una persona se expone a temperaturas extremadamente frías y pierde el calor corporal de manera progresiva.

Por lo tanto, si una persona pierde considerablemente su temperatura corporal, el cerebro se verá afectado, impidiendo que piense con claridad o se desplace con normalidad. Conforme esta condición siga afectando, quedaría inconsciente y perdería el pulso, lo que deriva a su fallecimiento.

El frío extremo ocasiona que la persona pierda su calor corporal, lo que da paso a la hipotermia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo identificar si una persona padece de hipotermia

Las bajas temperaturas en Nueva York permitirían que ciertos ciudadanos, especialmente aquellos que viven en las calles, estén bajo riesgo de hipotermia. Entonces, conocer las señales de advertencia pueden salvar la vida de una persona.

En caso notes que un individuo pierde la memoria, tiembla incontrolablemente, está desorientado, expresa incoherencias, no habla fluidamente y está agotado sin causa alguna, es altamente probable que esté sufriendo de hipotermia.

Ante esta situación, es necesario comunicarse con especialistas médicos para que le brinden atención inmediata. En la llegada de equipo especializado, puedes trasladarlos a un habitación cálida, quitarle la ropa mojada que lleva puesta, intentar calentar partes clave del cuerpo (cabeza, cuello o pecho) y ofrecerle bebidas calientes.

