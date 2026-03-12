Después de varios días con temperaturas más propias de la primavera, el invierno volverá a sentirse en gran parte del norte de Estados Unidos. Dos sistemas de tormentas consecutivos podrían dejar fuertes nevadas en millones de personas a partir del jueves, especialmente en estados del norte del país. Según el centro de pronósticos de FOX Forecast Center, algunas zonas de Wisconsin y Michigan podrían acumular más de dos pies de nieve hasta el lunes. Otras regiones del Medio Oeste superior, las Grandes Llanuras del norte y partes de Nueva Inglaterra también podrían recibir más de un pie de nieve.

La primera tormenta comenzará el jueves durante el día. Este sistema está relacionado con un río atmosférico que actualmente afecta al noroeste del país. Los meteorólogos prevén que un área de baja presión se forme rápidamente en Montana y las Dakotas antes de desplazarse hacia el este.

A medida que avance el sistema, se espera que los vientos aumenten con fuerza en las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas. En algunas zonas se han emitido alertas por ráfagas que podrían alcanzar hasta 75 millas por hora, lo que podría provocar cortes de energía y condiciones peligrosas para conducir.

Según el FOX Forecast Center, dos tormentas consecutivas podrían dejar acumulaciones de nieve significativas en estados como Wisconsin y Michigan. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

La nieve comenzará a caer temprano el jueves en las Dakotas y luego se extenderá hacia Minnesota y otras áreas cercanas. La combinación de aire frío del norte y humedad proveniente del sistema podría provocar acumulaciones de entre 5 y 8 pulgadas de nieve al norte de la autopista Interestatal 94, además de visibilidad reducida por la nieve arrastrada por el viento.

Cuando esta primera tormenta se debilite, se espera que un segundo sistema se forme entre el sábado y el lunes. Este nuevo fenómeno podría volver a afectar a millones de personas en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, llevando más nieve y fuertes vientos.

Un segundo sistema llegará durante el fin de semana y será seguido por una masa de aire ártico que hará descender las temperaturas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las condiciones invernales podrían extenderse a ciudades como Minneapolis, Green Bay y Marquette. También se prevé que partes del norte del estado de New York y algunas zonas de Nueva Inglaterra vean nevadas hacia finales del domingo.

Después del paso de estas tormentas, una masa de aire ártico podría descender sobre el Medio Oeste e incluso alcanzar regiones más al sur como el valle de Tennessee Valley. Esto marcaría un cambio brusco respecto al clima inusualmente cálido que ha afectado a gran parte de la costa este durante la semana.

Cuando subirán las temperaturas en Estados Unidos

Las temperaturas en Estados Unidos comenzarán a subir gradualmente durante la segunda mitad de marzo, aunque el cambio no será uniforme en todo el país. Algunos frentes fríos y tormentas de nieve seguirán afectando el norte y el Medio Oeste en los próximos días, lo que mantendrá el clima invernal por un corto tiempo antes de que llegue un patrón más templado.

Según The Guardian, en varias regiones del oeste, especialmente en California y el suroeste, el aumento de temperaturas ya empezó y se intensificará a mediados de marzo. Los meteorólogos advierten que algunas zonas podrían registrar temperaturas 20 a 30 °F por encima de lo normal, con posibles récords de calor para esta época del año.

A nivel general, los pronósticos indican que la primavera de 2026 será más cálida de lo habitual en gran parte de Estados Unidos, por lo que se espera que el clima templado se consolide entre finales de marzo y abril en la mayoría de estados.

