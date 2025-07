Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en distintos puntos de Estados Unidos. En los últimos días se han reportado diversos casos que no solo han causado sentimientos encontrados en muchos, sino también indignación. Hoy te cuento lo que le sucedió a Javier Díaz Santana, un migrante mexicano que es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que también cuenta con permiso de trabajo; sin embargo, fue detenido. Lo que más causó polémica es que él es sordomudo y, por su condición, no pudo comunicarse con los oficiales y no entendía por qué estaba siendo arrestado. Fue llevado a un centro de detención en El Paso, Texas, tras permanecer unos días en Los Ángeles y estuvo al borde de la deportación.

Con solo 32 años vivió uno de los momentos más traumáticos y frustrantes de su vida. El pasado 12 de junio regresaba a su trabajo en el Valle de San Gabriel después de almorzar y vio a los agentes de ICE enmascarados merodeando la zona. Él tomó la decisión de empezar a correr por miedo, lo que activó las medidas de los efectivos quienes lo atraparon.

En una entrevista con Noticias Telemundo y con la ayuda de un intérprete de lenguaje de señas, el hombre informó que cuenta con DACA desde el 2013 y que tras ser detenido le arrebatron su billetera y celular y no pudo avisar a su familia. “No fue hasta que me quitaron las esposas que me pude comunicar”, agregó.

El hombre de 32 años casi fue deportado a pesar de tener DACA. (Foto: captura @noticias / YouTube)

“Está más nervioso”: el impacto de la detención de ICE

Tras estar casi un mes detenido en El Paso, Texas, su familia aseguró que no lo trataron con dignidad pese a su discapacidad, que no recibió un intérprete de lenguaje de señas en inglés y que los documentos que le llegaban estaban en español, idioma que no domina.

“Sí tengo miedo, tengo ansiedad, el corazón me palpita muy fuerte (...) Cuando estuve ahí me sentí un poco aislado y sí hubo un tiempo cuando pude por fin comunicarme con mi familia (...) cuando estaba ahí no había nadie que sea intérprete, es necesario, soy persona sorda”, informó Javier Díaz Santana durante la entrevista.

Su hermano indicó que tras el arresto de ICE, el mexicano ya no es el mismo. “Está más nervioso, hace muchas preguntas antes de hacer algo”.

Fue recién el 8 de julio cuando Santana recuperó su libertad, pero con un grillete en su tobillo, que le removieron este jueves 24 de julio.

Durante su detención en un centro de detención de El Paso, Texas, Santana no recibió un intérprete de lenguaje de señas; sin embargo, El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no niega. (Foto: captura @noticias / YouTube)

La versión de ICE: el migrante sordomudo miente

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a las consultas de Telemundo diciendo que “cualquier alegación de que ICE no proporcionó servicios a Javier Díaz Santana para que pudiera comunicarse con otros es falsa”.

“El personal médico de ICE le proporcionó un tablero de comunicaciones y un intérprete de lenguaje de señas estadounidense”, se lee en el comunicado enviado. Sobre el DACA de Javier Díaz Santana y agregaron que “lo cierto es que este individuo es un inmigrante indocumentado. Este gobierno no va a ignorar el estado de derecho”.

