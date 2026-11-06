HARRISBURG, Pensilvania.- Tras una campaña llena de indignación contra los centros de datos de inteligencia artificial, ganaron las elecciones de mitad de mandato muchos candidatos demócratas que prometieron tomar medidas enérgicas contra esos colosos devoradores de energía.

Habrá probablemente un entorno regulatorio más estricto para los gigantes de la IA y los desarrolladores de centros de datos, incluso si el presidente Donald Trump —quizá el mayor defensor de la industria— frena cualquier ofensiva federal.

La regulación de los centros de datos en sí no figuró en la mayoría de las boletas electorales, y tampoco estuvo entre los principales temas para la mayoría de los votantes. Pero posturas de línea dura contra los centros se entretejieron en las plataformas de muchos candidatos, incluidos los demócratas que pusieron fin al prolongado control republicano en Texas, Ohio, Georgia, Nevada y Iowa, muchos de los cuales albergan tales instalaciones.

El escepticismo hacia los centros y su impacto en los precios de la electricidad a menudo se mezcló con el alto costo de la vida, un tema clave de campaña para los demócratas.

En Texas, Clayton Tucker, el primer demócrata elegido comisionado estatal de Agricultura desde 1986, afirmó que su promesa de combatir el desarrollo de los centros fue crucial para su victoria. Dijo que, a dondequiera que iba, los ganaderos temían que los centros de datos representaran una amenaza existencial para sus menguantes suministros de agua.

“Aquí hay un dicho viejo: ‘el whisky es para beber y el agua es para pelear’”, le comentó Tucker a The Associated Press. “Y eso fue exactamente lo que pasó”.

Centros de datos fueron repetidamente criticados en la propaganda electoral

Según datos de AdImpact, campañas grandes y pequeñas gastaron más de 380 millones de dólares en anuncios de televisión que mencionaban centros de datos. Los demócratas gastaron tres veces más en el tema que los republicanos.

Las victorias contundentes de los demócratas podrían tener implicaciones de gran alcance para los centros de datos. Además de tomar el control del Congreso, los demócratas voltearon al menos cinco gobernaciones y asumieron el control total de los gobiernos estatales en cinco estados más: Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Nevada y Michigan.

Data Center Watch, un proyecto de la consultora de seguridad de IA 10a Labs, indicó que siguió a los candidatos ganadores al Congreso y a las gobernaciones y encontró que la gran mayoría había expresado apoyo a una regulación más estricta o incluso a una moratoria.

Entre los gobernadores, 32 de los 34 candidatos victoriosos en contiendas en las que AP declaró un ganador apoyan una regulación más estricta o restricciones. Doce de los 34 respaldan prohibiciones o moratorias.

Durante la campaña, el ahora gobernador electo de Wisconsin, David Crowley, demócrata, cambió su postura bajo la presión de su oponente republicano para adoptar una línea más dura contra los centros de datos. Al principio se oponía a cualquier moratoria; más tarde, Crowley dijo que también apoyaba una, además de eliminar la exención del impuesto estatal sobre las ventas para operadores y desarrolladores de centros de datos.

En una entrevista con AP el jueves, Crowley dijo que ahora mantiene conversaciones sobre lo que propondrá una vez que asuma el cargo.

Entre las opciones están medidas como exigir a los desarrolladores que revelen más sobre su consumo de agua y energía, garantizar que una comunidad respalde un proyecto antes de que pueda avanzar y proteger a los usuarios que pagan tarifas y a los contribuyentes de los costos energéticos de los proyectos, explicó Crowley.

La necesidad de generar confianza

OpenAI publicó el jueves un marco que enumera nuevos compromisos con las comunidades donde desarrolla centros de datos. La empresa dijo que estaba pidiendo a responsables de políticas federales, estatales y locales que redacten “reglas claras sobre cómo construir instalaciones”.

“Los legisladores deberían establecer reglas para impulsar una inversión responsable, proteger a los residentes y garantizar que los beneficios de la infraestructura de IA se compartan ampliamente”, señaló la publicación.

Una asociación del sector, la Data Center Coalition, coincidió en que los desarrolladores deben seguir intentando generar confianza entre gobiernos y comunidades. Un funcionario de la coalición, Dan Diorio, dijo que la industria es consciente de que muchos ganadores de las elecciones han prometido imponer una moratoria.

“Reconocemos que quieren cumplir esas promesas, pero habrá consecuencias en el mundo real”, expresó Diorio en una entrevista.

Esas consecuencias, indicó Diorio, podrían incluir que las comunidades se queden sin ingresos fiscales o pagos de empresas tecnológicas. Los centros de datos también están impulsando una expansión económica más amplia que fomenta la inversión en manufactura nacional, añadió.

Wall Street alarmada por rechazo a centros de datos

La elección de escépticos de los centros de datos plantea desafíos a los mercados bursátiles, que han ido en alza por el auge de la IA.

El jueves, el Nasdaq, que está lleno de acciones vinculadas a la IA, cayó un 11% por debajo de su máximo histórico en medio de preocupaciones de que la construcción de centros de datos pueda desacelerarse.

La construcción de centros de datos está impulsando gran parte del crecimiento de la economía estadounidense, y cualquier desaceleración podría entorpecer ese desempeño.

En un informe de analistas, Morgan Stanley dijo que los resultados decisivos para los demócratas conllevan “mayores expectativas de restricciones a los centros de datos” que, bajo nuevas regulaciones estatales, podrían “dividir al país en áreas abiertas a nuevos centros de datos y aquellas sin ellos”.

Destacó la elección en Texas de la demócrata Gina Hinojosa como gobernadora como el “resultado electoral más importante” para el desarrollo de centros de datos. Hinojosa ha dicho que bloquearía un permiso para un centro de datos si no beneficia a la comunidad o si ésta no tuvo voz en el asunto. Derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien había promocionado a Texas como “el epicentro del desarrollo de IA” antes de intentar endurecer su postura hacia el final de la campaña.

Morgan Stanley también señaló que la elección en Ohio de la demócrata Amy Acton como gobernadora “crea un riesgo significativo de retrasos en proyectos de centros de datos en el estado”. Acton ha prometido bloquear cualquier proyecto de centro de datos a menos que cumpla ciertos estándares.

Las elecciones locales tampoco beneficiaron a los centros de datos

Los votantes en referendos locales emitieron su voto de manera abrumadora a favor de restringir los centros, según un análisis de la firma de encuestas y ciencia de datos Redbud Consulting.

Redbud siguió 47 referendos en 44 municipios de 12 estados, incluidos 21 solo en Ohio, ocho en Maine, siete en Illinois y cuatro en Kansas. Se aprobaron restricciones en 44 de las 45 elecciones donde el conteo estaba completo, informó Redbud.

La mayoría de los votantes no quiere que se construya un centro de datos cerca de ellos

Aproximadamente tres cuartas partes de los votantes de Estados Unidos se oponen a la construcción de un centro de datos en su comunidad, según The AP Voter Poll.

Tanto en estados republicanos como demócratas, mayorías de votantes se opusieron a añadir un centro de datos donde viven.

El apoyo fue mayor en algunos estados tradicionalmente republicanos, incluidos Wyoming, Virginia Occidental, Luisiana y Mississippi. En Texas, los votantes en la contienda al Senado tuvieron una probabilidad similar de decir que se oponen a que se construya un nuevo centro en su comunidad.

Pese a la profunda oposición a los centros de datos, The AP Voter Poll sugiere que no fue un tema particularmente movilizador en esta elección.

Aproximadamente una cuarta parte de los votantes de Estados Unidos dijo que los centros de datos de IA fueron “cruciales” para su voto al Congreso, muy por debajo de la corrupción gubernamental o el costo de vida.

El tema particularmente afecta a Texas

Texas está en camino de superar al norte de Virginia como el mayor mercado mundial de centros de datos para 2030, según un informe del gigante de bienes raíces comerciales JLL.

En la campaña, Hinojosa atacó agresivamente a Abbott por haber extendido la alfombra de bienvenida a los centros.

Stephen Sanders, un republicano que cofundó un grupo de protesta contra centros de datos en Lubbock, dijo que los texanos estaban especialmente atentos al tema por las conversaciones de que los centros de datos representan una amenaza para su electricidad y su agua en el estado azotado por la sequía.

“Yo diría que los centros de datos estaban en la boleta”, sostuvo Sanders.