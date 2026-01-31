En medio de un endurecimiento general de la política migratoria en Estados Unidos, ha surgido un escenario poco previsto que podría convertirse en una oportunidad clave para miles de personas que esperan una Green Card por trabajo. Abogados especializados en inmigración explican que una serie de restricciones impulsadas por la administración de Donald Trump, que afectan la emisión de visas de inmigrante en decenas de países, podrían dejar sin usar decenas de miles de tarjetas de residencia familiares. Lejos de perderse, esas visas podrían “trasladarse” legalmente al cupo de Green Cards basadas en empleo durante el año fiscal 2027, abriendo una ventana inesperada para profesionales y trabajadores que llevan años en listas de espera.

En los últimos meses, la administración Trump ha reforzado los controles sobre la inmigración legal. En diciembre, el presidente firmó una proclamación que amplió la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes.

Poco después, en enero, el Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en cumplimiento de una orden emitida en noviembre que impuso requisitos más estrictos. Estas medidas afectaron directamente a las categorías de inmigración familiar, que dependen de cupos anuales bien definidos.

Restricciones migratorias dejarían Green Card familiares sin usar que pasarían al cupo laboral. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

Por qué las Green Cards no usadas pasarían al cupo laboral

Durante un podcast de su firma, el abogado Rahul Reddy, socio de la firma de inmigración empresarial Reddy Neumann Brown, explicó cómo funciona este mecanismo dentro de la ley migratoria estadounidense.

El sistema opera con límites numéricos anuales que se rigen por el año fiscal federal, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Dentro de ese marco, las categorías de inmigración familiar cuentan con cuotas específicas.

Según Reddy, cuando esas cuotas no se utilizan por completo en un año fiscal, la ley permite que las Green Cards sobrantes se reasignen a las categorías basadas en empleo en el año siguiente. “Si en un año fiscal la cuota familiar no se usa en su totalidad, ese excedente de Green Cards se entrega al año siguiente a las Green Cards por empleo”, explicó.

Su socia, Emily Neumann, profundizó en los números y señaló que los datos del Departamento de Estado sugieren que el actual veto podría dejar sin usar una cantidad significativa de visas familiares. Aunque las cifras oficiales de 2025 aún no se han publicado, Neumann indicó que los datos de 2024 sirven como una referencia clara. Al analizar los países incluidos en la prohibición, el total alcanza aproximadamente 67.000 Green Cards familiares.

Neumann aclaró que la prohibición entró en vigor cuando ya había transcurrido el primer trimestre del año fiscal, lo que significa que algunas visas probablemente se emitieron antes de que las restricciones comenzaran a aplicarse.

“Si hablamos de unas 67.000 Green Cards y ya se utilizó aproximadamente un trimestre —octubre, noviembre y diciembre— eso equivale a unas 17.000 visas que probablemente sí se usaron”, explicó. Esto dejaría alrededor de 50.000 Green Cards familiares sin asignar.

Expertos señalan que la redistribución de Green Card abriría nuevas oportunidades para empleados calificados. | Crédito: Freepik

Si las restricciones se mantienen durante el resto del año fiscal, esas visas no desaparecerán del sistema. De acuerdo con Neumann, lo más probable es que se sumen al cupo de Green Cards por empleo del año siguiente. “Eso podría abrir unas 50.000 Green Cards adicionales para la cuota basada en empleo, a partir del 1 de octubre de 2026, que corresponde a los números del año fiscal 2027”, señaló.

Este posible “derrame” de visas ocurre en un contexto de cambios profundos en la política migratoria bajo la administración Trump, que ha puesto el foco en controles más estrictos, mayor verificación y restricciones por país. Defensores de la inmigración sostienen que estas políticas han dificultado el acceso a la residencia permanente incluso a través de vías legales consolidadas desde hace décadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!