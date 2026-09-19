El gobernador Greg Abbott celebró la aprobación de US$7,500 millones por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como reembolso a Texas por gastos de seguridad fronteriza ya realizados. El mandatario calificó los recursos como una “victoria” para los contribuyentes texanos, al sostener que el estado asumió costos que correspondían al gobierno federal durante la administración de Joe Biden. ¿De dónde provienen los fondos y qué gastos busca compensar el reembolso? Te lo explicamos a continuación.

“Texas se mantuvo firme cuando Washington no lo hizo. Los contribuyentes de Texas destinaron miles de millones para frenar los cruces ilegales, capturar a delincuentes e incautar drogas letales. Este reembolso es una victoria”, señaló, de acuerdo a la publicación de la Oficina del Gobernador. Asimismo, agradeció al presidente Donald Trump y al secretario del DHS, Markwayne Mullin, por autorizar los recursos.

“Victoria para los contribuyentes”: Abbott celebra reembolso federal de US$7,500 millones (Foto: Ron Jenkins / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS FONDOS?

La asignación proviene del State Border Security Reinforcement Fund, creado por la ley federal denominada One Big Beautiful Bill. El DHS y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) aprobaron el financiamiento, luego de que Texas presentó su solicitud de reembolso en junio.

El gobierno estatal espera que el dinero pueda quedar disponible en cuestión de días o semanas, aunque no se ha comunicado públicamente un calendario detallado de desembolsos ni una distribución contable específica por rubro.

El reembolso se vincula a gastos anteriores de Operation Lone Star. Cabe precisar que Texas también solicitó acceso a una parte de otros US$3,000 millones administrados por el Departamento de Justicia para reembolsar gastos adicionales de seguridad fronteriza.

Texas gastó más de US$11,000 millones en la frontera: ahora recibirá US$7,500 millones (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

¿QUÉ GASTOS BUSCA COMPENSAR EL REEMBOLSO?

Lo primero que se debe tener claro es que no se trata de US$7,500 millones nuevos para iniciar un programa distinto, sino de un reembolso de gastos ya cubiertos por Texas mediante Operation Lone Star, la operación de seguridad fronteriza que Abbott lanzó en 2021. Por lo tanto, el dinero se destinaría a recuperar parte de los fondos estatales gastados; en tanto, la oficina del gobernador indicó que pasaría a la oficina del contralor de Texas.

Los gastos de Operation Lone Star que el reembolso busca cubrir incluyen:

Área de gasto Ejemplos Personal de seguridad Despliegue de la Guardia Nacional de Texas y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) Infraestructura fronteriza Construcción de muro estatal, cercas y otros refuerzos físicos Barreras en el Río Grande Boyas y otras medidas de disuasión en zonas de cruce Operaciones de control Acciones destinadas a frenar cruces irregulares, detener a personas señaladas por delitos e incautar drogas

Vale mencionar que Texas ha informado que gastó más de US$11,000 millones en Operation Lone Star. Por ello, el reembolso de US$7,500 millones cubriría solo parte del gasto acumulado; equivale a tres cuartas partes del fondo de US$10,000 millones disponible en el DHS para reembolsar a estados por este tipo de costos.