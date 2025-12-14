La administración de Donald Trump ordenó a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) entregar a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los nombres de todos los pasajeros, según informó The New York Times. La medida forma parte de una nueva coordinación entre ambas agencias federales.

Desde marzo, la TSA estuvo enviando a ICE listas de viajeros varias veces por semana. ICE puede utilizar esa información para cruzarla con sus bases de datos, donde figuran personas sujetas a detención o deportación.

Tanto la TSA como ICE dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Al ser consultado por esta colaboración, un portavoz del DHS aseguró que se trata de una práctica que no es nueva.

“En febrero, la secretaria Noem revirtió la horrenda política de la era Biden que permitía que extranjeros en el país de manera ilegal se desplazaran por Estados Unidos en avión sin identificación. Bajo el presidente Trump, la TSA y el DHS ya no tolerarán esta situación”, afirmó el portavoz en un comunicado enviado a la revista People.

Desde marzo, la agencia de transporte envía listas de viajeros varias veces por semana para que sean cruzadas con bases de datos migratorias. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“Esta administración trabaja diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país no puedan volar, a menos que sea para salir del país y autodeportarse”, agregó.

Por lo general, las aerolíneas entregan a la TSA la información de los pasajeros una vez que los vuelos ya han sido reservados. Estos datos se usan para verificar nombres en bases como la Lista de Vigilancia Antiterrorista y otros sistemas de seguridad nacional.

Antes de este acuerdo con ICE, la TSA no intervenía en casos migratorios ni en investigaciones criminales internas, según explicó un exfuncionario de la agencia citado por The New York Times. Hasta ahora, no se sabe cuántas personas han sido arrestadas como resultado directo de esta colaboración.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida y aseguró que no se trata de una política nueva. (Foto: AFP)

Sin embargo, el diario reportó que la detención y deportación de la estudiante universitaria Any Lucía López Belloza estaría vinculada al programa.

La joven, de 19 años, fue arrestada en el aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre y deportada a Honduras.

Había llegado a Estados Unidos a los 7 años y su familia desconocía que estaba sujeta a deportación.

Semanas antes, otra mujer originaria de El Salvador fue detenida en un aeropuerto tras una alerta emitida por un centro federal que notifica a ICE en todo el país.

El programa ya habría sido utilizado en arrestos y deportaciones de personas que viajaban dentro de Estados Unidos. (Foto: EFE)

Qué hacer si te detiene ICE

Si ICE te detiene, tu principal derecho es permanecer en silencio. No respondas preguntas sobre tu estatus migratorio, lugar de nacimiento o cómo entraste al país. Di firmemente: “Ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y necesito un abogado“. No firmes ningún documento sin asesoría legal.

Si los agentes están en tu casa, no abras la puerta a menos que muestren una orden de arresto firmada por un juez federal (no basta una orden de ICE). Si eres detenido, solicita y anota el nombre, placa e identificación del agente. Muestra tu identificación, pero no mientas sobre tu identidad.

Contacta de inmediato a un abogado de inmigración o a un familiar que lo haga por usted. El abogado es crucial para determinar sus opciones legales, solicitar fianza o pelear tu caso.

